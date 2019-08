Το μήνυμα της Αλεξανιάν για το τέλος των γυρισμάτων του «Λόγω Τιμής»

View this post on Instagram

Τελευταία μερα γυρίσματος στο «Λόγω τιμης». Μια βουτιά στο παρελθόν με αλλά βλέμματα αλλά με τα ίδια καθαρά μάτια. Η παρέα μας, βρέθηκε ξανά για να ζωντανέψει μνήμες και να περπατήσει σε νέα μονοπάτια « Κι αν άλλαξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας» Ένα συναισθηματικό ταξίδι για όλους εσάς, με όλους εμάς. Καλή ανταμωση λοιπόν.. @logotimis #logotimis20xroniameta #friends #friendship #shooting #end #love #begining @logotimis @skaitv.gr @evatripolitsiotiyoga @anahatashuddhi