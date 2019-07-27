Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 27 την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7/2019 & ΩΡΑ 6 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΡΙΦΥΛΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΕΛΛΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ) ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΥΧΟΓΙΟΥ,
ΝΙΚΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΧΗΡΑ) ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ/NΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 5.30μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΣΗΜΩ ΧΗΡΑ ΓΕΡ. ΤΡΙΓΚΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΟς ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΑΘ. ΠΕΤΤΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΥΣΤ. ΔΕΜΠΟΝΕΡΑ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Κυριακή 28 -07- 2019 και ώρα 11 πμ από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχανών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΦΗ ΔΕΜΠΟΝΕΡΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣ. ΔΕΜΠΟΝΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ, ΙΟΥΛΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΖΗΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-7-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΩ ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.