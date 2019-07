Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Στο «Sex and the city» έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, χρόνια μετά το τέλος της δημοφιλούς σειράς «Sex and the City» προχώρησε σε μια αποκάλυψη που έχει αφήσει άφωνους τους φανατικούς τηλεθεατές της. Η «Κάρι Μπράντσο» αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπήρξε στιγμή που ένιωσε ότι πέφτει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, χωρίς όμως να είχε τη δύναμη,τότε, να το αποκαλύψει.



«Νομίζω ότι δεν έχει σημασία πόσο προχώρησε ή αν πραγματικά σκεφτόμουν ότι δεν ήμουν αρκετά προχωρημένη για να καταλάβω αυτό που συνέβαινε τότε. Το θέμα είναι ότι δεν ένιωθα τόσο ισχυρή όσο ο άνθρωπος που είχα απέναντι μου και συμπεριφερόταν ακατάλληλα», αποκάλυψε η ηθοποιός στο NPR.



«Δεν ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβαινε και μου φαίνεται τρομερό που πλέον μπορώ να το λέω φωναχτά, γιατί και παλιότερα μου είχε συμβεί, αλλά ένιωθα δυνατή. Θέλω να πω, είχα κάθε δικαίωμα να πω, ''έι, αυτό είναι ανάρμοστο'', θα μπορούσα να αισθανόμουν ασφαλής στο να πάω σε έναν ανώτερο και να αναφέρω την κατάσταση. Και, ναι υπήρξε μια τέτοια φάση, στην οποία αναγκάστηκα να πάω στον ατζέντη μου και να του πω ότι είχα φτάσει στα όρια μου. Και μέσα σε λίγες ώρες, όλα είχαν αλλάξει. Του είχε πει τότε: ''Εάν αυτό συνεχιστεί, της έχω βγάλει εισιτήριο χωρίς επιστροφή και τέλος τα γυρίσματα''».



Η ηθοποιός δεν αποκάλυψε το όνομα του ανθρώπου που την έφερε σε τόσο άβολη θέση, ωστόσο, ας σημειωθεί ότι ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που μιλά ανοιχτά -από την άνθιση του κινήματος MeToo και μετά- για δυσάρεστα περιστατικά που συνέβαιναν στα παρασκήνια του Sex And The City.