Οι Ιρλανδοί που αγαπούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και μιλούν Ελληνικά

Βρίσκονται στο πιο μακρινό άκρο της βορειοδυτικής Ευρώπης, σε ένα νησί όπου οι καιρικές συνθήκες δεν θυμίζουν καθόλου εκείνες της Μεσογείου, καθώς οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου: στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Τους ίδιους, όμως, τους χαρακτηρίζουν «μεσογειακό λαό του Βορρά», καθώς παρά το γεγονός ότι έμαθαν να ζουν στη βροχή και το κρύο, οι Ιρλανδοί είναι άνθρωποι που αγαπούν τον ήλιο, τη ζέστη, το τραγούδι, όπως και την μπύρα. Κάποιοι από αυτούς αγαπούν πολύ και την Ελλάδα. Τόσο πολύ, που εκτός από τα ταξίδια που πραγματοποιούν στη χώρα μας, μαθαίνουν και τη γλώσσα. Μάλιστα, από το 1962, στο Δουβλίνο υπάρχει μια κοινότητα φιλελλήνων Ιρλανδών, που αριθμεί σήμερα περίπου 110 μέλη. Φέρει τον τίτλο «The Irish Hellenic Society» και πρόεδρός της είναι ο Πάτρικ Σάμον (Patrick Sammon).

«Και όλοι εσείς δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα; Προγόνους; Συζύγους; Μακρινούς συγγενείς;» ήταν η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Σάμον, προκειμένου να εξηγήσει πώς, παρότι τα ελληνικά είναι δύσκολη γλώσσα και η Ελλάδα απέχει αρκετά από την Ιρλανδία, υπάρχει μια ξεχωριστή κοινότητα Ιρλανδών, που γοητεύτηκε από την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας, έμαθε να μιλά τα ελληνικά και τα περισσότερα από τα μέλη της πηγαίνουν χρόνια διακοπές στην Ελλάδα.

Είναι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η ελληνική ιστορία, η ελληνική τέχνη και φυσικά η ελληνική γλώσσα. Άλλωστε η (αρχαία) ελληνική γλώσσα, όπως αναφέρει ο κ. Σάμον διδάσκεται στα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην περιοχή του Δουβλίνου: το Trinity College, το University College Dublin και το πανεπιστήμιο του Maynooth. Ο ίδιος, μάλιστα, διδάσκει μαθήματα βυζαντινολογίας στο θερινό σχολείο IBGSS (International Byzantine Greek Summer School) του πανεπιστημίου Trinity, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει βιβλίο αναφερόμενο στην ιστορία των Ιονίων νήσων («The Ionian Islands: Aspects of their History and Culture»/co-edited with Anthony Hirst, 2014).

«Εγώ διδάχτηκα ελληνικά στο σχολείο και μετά στο Πανεπιστήμιο, όπου σπούδασα αρχαία ελληνικά και λατινικά», αναφέρει σε άπταιστα ελληνικά ο κ. Σάμον. «Στο παρελθόν, ήμουν διπλωμάτης. Εργαζόμουν στη διπλωματική υπηρεσία της Ιρλανδίας. Δούλευα επί 35 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος», προσθέτει.

Ανάμεσα στους Ιρλανδούς και τους Έλληνες, ο κ. Σάμον βλέπει πως υπάρχει χημεία. Τα ελληνικά δεν του φαίνονται εύκολη γλώσσα, αλλά εξίσου δύσκολα είναι και τα ιρλανδικά.

«Αλήθεια, ποια γλώσσα πιστεύετε ότι είναι καλύτερη για να εκφράζεται κανείς, τα ιρλανδικά, τα ελληνικά ή τα αγγλικά;» τον ρωτάμε. «Νομίζω και οι τρεις. Για το τραγούδι ίσως είναι τα ιρλανδέζικα... Όμως σίγουρα η ελληνική έχει μεγάλη ιστορία. Για την ποίηση η ελληνική γλώσσα, η οποία έχει τα Έπη, κάτι που δεν έχουμε εμείς» επισημαίνει.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μάθει κάποιος ελληνικά, όπως λέει ο κ. Σάμον: «Η Ελλάδα είναι μια σημαντική χώρα για την τέχνη, την ιστορία, τη φιλοσοφία. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Ο κόσμος εδώ ενδιαφέρεται να μάθει ελληνικά. Υπάρχουν Ιρλανδοί που θέλουν να μάθουν ελληνικά και για αυτό πηγαίνουν το βράδυ στο ελληνικό σχολείο».

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα και η Ιρλανδία μοιράστηκαν ορισμένες κοινές εμπειρίες στον τομέα της οικονομίας, περνώντας τη δοκιμασία των μνημονίων και της κρίσης. Ερωτηθείς για το πώς οι Ιρλανδοί είδαν το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα, ο κ.Σάμον είπε πως παρόλο που υπήρχαν κάποια κοινά, η κατάσταση ήταν δυσκολότερη στην Ελλάδα. «Οι Έλληνες είναι έξυπνος λαός κι αυτή είναι η δύναμή τους. Εμείς πιστεύαμε ότι αυτό θα αλλάξει. Κάποιοι άλλοι λαοί μπορεί να είχαν άσχημη εικόνα για τους Έλληνες, αλλά εξίσου άσχημη εικόνα είχαν και για εμάς, θέλω να πω ότι αυτό ήταν κάτι που το ζήσαμε κι εμείς» τονίζει.

Ο πρόεδρος του «The Irish Hellenic Society» ήταν μεταξύ των Ιρλανδών, που συμμετείχαν στην εκδήλωση της δράσης «Διπλωματία των Πόλεων», που έγινε πρόσφατα στο Δουβλίνο για την προβολή της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού, όπου επαγγελματίες, ξενοδόχοι και φορείς του τουρισμού, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης μετέβησαν στον Δουβλίνο και παρουσίασαν στους Ιρλανδούς επαγγελματίες όλους τους λόγους που αξίζει κανείς να επενδύσει τουριστικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή. Τη Θεσσαλονίκη, πάντως, ο κ. Σάμον τη γνωρίζει από το 1990, όταν την επισκέφθηκε για πρώτη φορά.

«Πριν από περίπου τρία χρόνια ήμουν και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Επισκέφθηκα και το Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο μου άρεσε πολύ. Ήξερα το μουσείο στην Αθήνα, αλλά όχι αυτό στη Θεσσαλονίκη» αναφέρει.

Αν θέλουμε να πείσουμε περισσότερους Ιρλανδούς να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, τα στοιχεία που πρέπει να προβάλουμε είναι -κατά τον κ. Σάμον- τα εξής: «η φύση! Όπως βλέπετε (σ.σ. την ημέρα της συνέντευξης έβρεχε), μπορεί τον Ιούνιο στο Δουβλίνο να μη βλέπουμε τον ήλιο. Βεβαίως εξίσου σημαντική είναι και η ιστορία της Θεσσαλονίκης αλλά και της γύρω περιοχής, όπως είναι η Βέροια, που την έχω επισκεφθεί, η Βεργίνα ή τα Μετέωρα».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΠΕ - ΜΠΕ