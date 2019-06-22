ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

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ΔΕΙΤΕ τα αποτελέσματα των εκλογών στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου

ΔΕΙΤΕ τα αποτελέσματα των εκλογών στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου
Κοινοποίηση

Πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ του Εργατικού Κέντρου Αιγίου της 21/06/2019

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π.Α.Κ.

19 ψήφοι
5 έδρες

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΟΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 
Α.Σ.Κ.Ε.

4 ψήφοι
1 έδρες

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δ.Α.Σ.
4 ψήφοι
1 έδρες

ΝΥΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
«ΑΥΡΑ»
6 ψήφοι
2 έδρες
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
9 έδρες
 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Π.Α.Κ.
ΖΑΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
«ΑΥΡΑ»
ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 

Γ.Σ.Ε.Ε

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Π.Α.Κ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση
#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εργατικό Κέντρο Αιγίου
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