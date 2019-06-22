ΔΕΙΤΕ τα αποτελέσματα των εκλογών στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου

Πραγματοποιήθηκαν στις 21 Ιουνίου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ του Εργατικού Κέντρου Αιγίου της 21/06/2019
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Π.Α.Κ.
19 ψήφοι
5 έδρες
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Σ.Κ.Ε.
4 ψήφοι
1 έδρες
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δ.Α.Σ.
4 ψήφοι
1 έδρες
ΝΥΧΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
«ΑΥΡΑ»
6 ψήφοι
2 έδρες
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
9 έδρες
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Π.Α.Κ.
ΖΑΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
«ΑΥΡΑ»
ΨΥΧΡΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γ.Σ.Ε.Ε
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
Π.Α.Κ.
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ