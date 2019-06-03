Δήμος Πάτρας: Αυτοί είναι οι τελικοί σταυροί των υποψηφίων με τον Χρήστο Πατούχα

Εκλέγεται μόνο ο κ. Πατούχας
Αναρτήθηκαν στο Πρωτοδικείο Πατρών οι οριστικοί σταυροί των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στον Δήμο της Πάτρας με τον Συνδυασμό του Χρήστου Πατούχα " Ανυπότακτη Πολιτεία". Εκλέγεται μόνο ο κ. Πατούχας
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Βραχναιίκων
ΧΩΡΑΪΤΗ -ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 127
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΣΟΥΒΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 39
Μεσσάτιδος
ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 35
ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 31
ΡΟΜΠΟΛΑΣ-ΚΑΡΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΑΪΚΟΥ 12
ΝΙΚΟΛΕΑ-ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΗ -ΓΙΑΣΕΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 5
Παραλίας
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΑΝΔΡΕΑ 28
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ 18
ΚΑΣΤΑΝΑ ΗΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ 17
Πατρέων
ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΣΚΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 137
ΠΑΤΟΥΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 112
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΡΑΚΛΗ 111
ΖΙΑΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 99
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 93
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 88
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 81
ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78
ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΘΕΩΔΟΡΟΥ 78
ΛΕΦΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 66
ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 52
ΜΠΑΡΚΑ-ΚΑΤΣΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 47
ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 45
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 44
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 42
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41
ΦΑΪΛΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 41
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 40
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 39
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΦΡΑΓΟΥΛΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 33
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 32
ΧΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 32
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 29
ΤΣΕΡΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ 23
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 22
ΑΛΜΥΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20
ΣΚΡΕΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 20
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΪΑ (ΒΑΪΤΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 19
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19
ΒΑΡΔΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 19
ΜΠΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΕΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 19
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 19
ΚΕΝΤΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 18
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 18
ΤΑΡΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 18
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ 17
ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΗ 17
ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 15
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 14
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 13
ΛΑΥΡΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 12
ΜΠΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 12
ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11
ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΚΙΝΟΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ (ΝΟΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
ΣΤΕΜΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 10
ΤΣΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΜΑΝΤΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΠΕΤΡΟΥ 8
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ 7
ΣΟΥΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
Ρίου
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ 111
ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ 87
ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 71
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41
ΤΑΡΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΙΟΥ 36
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 23