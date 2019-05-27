Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Ψωμά

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα
Ο αριθμός σταυρών που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο συνδυασμό «Σπιράλ» τoυ Δήμου Πατρέων με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά, με την μέχρι στιγμής καταμέτρηση, έχουν ως εξής:
Στην Δημοτική Κοινότητα Πατρέων
ΔΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 82
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΚΛΕΟΜΕΝΗ 78
ΒΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 73
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΑΓΓΕΛΟΥ 73
ΓΟΥΒΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 56
ΚΑΡΓΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΑΝΔΡΕΑ 55
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ 43
ΣΙΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 41
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 38
ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 37
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 36
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 35
ΣΠΗΛΙΩΤΗ-ΣΤΑΜΙΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 35
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 33
ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ (ΕΡΜΟΛΑΟΥ) 31
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30
ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 28
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 26
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ 25
ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 25
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 24
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 23
ΣΟΥΓΛΕΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23
ΚΑΤΣΑΡΑ ΟΛΓΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 22
ΠΑΟΛΙΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 21
ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ 19
ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 19
ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΚΙΑ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 19
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 18
ΔΡΙΒΗΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 18
ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΚΥ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 17
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 16
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 16
ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 16
ΜΑΜΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 16
ΡΑΠΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 16
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13
ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12
ΚΑΠΟΥΣΤΣΙΚ-ΤΣΙΤΣΑΡΑ ΤΣΕΣΛΑΒΑ ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ (ΞΕΝΙΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 12
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 12
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 12
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 12
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 11
ΚΟΥΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
ΜΠΕΛΜΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 6
ΜΠΟΤΣΟΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του ΝΙΚΟΛΑ 6
ΟΧΤΑΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 6
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων
ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΣΕΣΙΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 5
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
ΑΣΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 2
ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 4
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΛΑΣΙΟΥ
Δημοτική Ενότητα Ρίου
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 23
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16
ΜΑΣΣΑΡΑ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΧΑΡΗ 14
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9