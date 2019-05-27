ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

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Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Ρώρου – Αναλυτικά οι σταυροί

Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Ρώρου – Αναλυτικά οι σταυροί
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Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα

Ο αριθμός σταυρών που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο συνδυασμό "Ώρα Πατρών" τoυ Δήμου Πατρέων με επικεφαλής τον Γιώργο Ρώρο, με την μέχρι στιγμής καταμέτρηση, έχουν ως εξής:

 Στη Δημοτική Ενότητα Πατρέων

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Γιώργος Ρώρος Δημοτικές Εκλογές 2019
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