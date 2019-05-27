Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Ρώρου – Αναλυτικά οι σταυροί

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 78
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 68
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 67
ΘΩΪΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΩΛ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 64
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 58
ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 55
ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 54
ΡΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ 39
ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33
ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32
ΠΑΪΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 32
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32
ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 31
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 30
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 26
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 25
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 25
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25
ΖΑΓΚΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΛΕΤΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ 22
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 22
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 22
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 22
ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 20
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΤΡΥΦΩΝΟΣ 19
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 17
ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 17
ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 17
ΖΕΒΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 15
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ 14
ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ-ΜΗΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 14
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΡΟΚΟΜΗ (ΚΟΜΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14
ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 14
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 13
ΔΑΛΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 11
ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 11
ΣΙΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 11
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10
LAME-ΒΙΣΒΑΡΔΗ DIANE του JEAN-PIERRE 9
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 9
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 9
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΟΜΠΟΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 8
ΜΗΛΑ-ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΚΥΡΙΑΚΟΥ 7
ΝΤΡΕΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 7
ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 6
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΝΔΡΕΑ 5
ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 4
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων
ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΥΡΑΥΛΟΣ) του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 3
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 12
ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΘΡΑΚΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΘΩΜΑ 2
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
ΛΑΠΠΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1
ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΥ
Δημοτική Ενότητα Ρίου
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 12
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ 12
ΚΑΛΑΠΟΔΗ ΑΛΕΚΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 11
ΜΑΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ 5
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5