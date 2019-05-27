ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

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Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Αλεξόπουλου – Αναλυτικά οι σταυροί

Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Αλεξόπουλου – Αναλυτικά οι σταυροί
Κοινοποίηση

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα

O αριθμός σταυρών που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο συνδυασμό "Πρωτεύουσα Ξανά" τoυ Δήμου Πατρέων με επικεφαλής τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, μέχρι στιγμή έχουν ως εξής:

 Στην Δημοτική Ενότητα Πατρέων

173
123
120
109
107
101
100
99
93
92
90
86
86
83
80
77
76
75
69
69
69
67
65
63
62
59
58
52
48
48
46
44
42
41
38
36
36
35
32
32
31
31
31
30
29
28
27
25
24
21
21
20
20
20
16
13
12
12
6
32
13
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος
36 
18
16
8
7
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
37
3
2
Δημοτική Ενότητα Ρίου
77
72
56
35
27
18
Κοινοποίηση
#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 Γρηγόρης Αλεξόπουλος
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