Δήμος Πατρέων: Ποιοι προηγούνται στην παράταξη Αλεξόπουλου – Αναλυτικά οι σταυροί

Αναλυτικά οι σταυροί ανά Δημοτική Ενότητα
O αριθμός σταυρών που έχουν συγκεντρώσει οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο συνδυασμό "Πρωτεύουσα Ξανά" τoυ Δήμου Πατρέων με επικεφαλής τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο, μέχρι στιγμή έχουν ως εξής:
Στην Δημοτική Ενότητα ΠατρέωνΣΟΛΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 173
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 123
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ 120
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 109
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 107
ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 101
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 100
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ 99
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 93
ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 92
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 90
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 86
ΜΠΑΡΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΗΛΙΑ 86
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 83
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 80
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 77
ΤΣΟΡΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76
ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 75
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 69
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΝΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ 69
ΠΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 69
ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 67
ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 65
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 63
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 59
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 58
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 48
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 48
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 46
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 44
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ- ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 42
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
ΚΥΡΟΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38
ΠΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 36
ΡΟΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 36
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 35
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 32
ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 32
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΩΝΝΥ) του ΑΝΔΡΕΑ 31
ΜΑΝΤΑ-ΠΕΤΡΑΝΖΑΝ ΜΑΡΙΑ-ΚΟΡΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 31
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 31
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 30
ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 29
ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28
ΜΠΕΣΑΡΑΤ ΦΑΡΕΣ του ΟΚΛΑ 27
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 25
ΛΑΪΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 24
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΝΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΑΝΔΡΕΑ 21
ΚΑΡΕΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 20
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 20
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 20
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗ ΜΥΡΤΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 13
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 12
ΠΕΤΡΟΥ-ΜΠΑΪΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ- ΣΑΡΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6
Δημοτική Ενότητα Βραχναιίκων
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ32
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ13
Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος
ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36
ΓΚΟΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 18
ΧΑΪΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 16
ΠΟΥΛΙΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του ΛΕΩΝΙΔΑ 8
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7
Δημοτική Ενότητα Παραλίας
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 3
ΝΤΙΝΟΥ- ΤΖΟΥΔΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2
Δημοτική Ενότητα Ρίου
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 77
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 72
ΓΚΕΚΑ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 56
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 35
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 27
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 18