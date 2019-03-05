Οι πρώτοι 41 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με την "Ώρα Πατρών"

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Οι πρώτοι 41 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με την "Ώρα Πατρών" Δείτε τα ονόματα
 

Τους πρώτους 41 υποψηφίους που θα ριχτούν στη μάχη των δημοτικών εκλογών του Μαϊου στο πλευρό του Γιώργου Ρώρου και της παράταξης "Ώρα Πατρών" ανακοίνωσε ο συνδυασμός.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΩΡΑ ΠΑΤΡΩΝ»

1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ - ΜΟΥΣΙΚΟΣ

2 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΜΠΟΡΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΕΣΠΝΔΕ

3 ΒΑΛΟΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΣ

4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ.Ε.

5 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

7 ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΕΡΜΙΝΑ

ΕΜΠΟΡΟΣ

8 ΖΑΓΚΛΑ ΛΕΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

9 ΖΕΒΛΑ ΓΙΩΤΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

10 ΘΩΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ- ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΕΕΣΠ

11 ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

12 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

13 ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

14 ΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑ

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ- ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

16 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ

17 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΤΕ

18 ΜΑΛΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

19 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ

20 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

21 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

22 ΜΑΡΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ -ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ

23 ΜΙΑΟΥΛΗ ΛΙΛΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ-ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ

24 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»

25 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΡΑΚΟΜΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 259

26 ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΩΡΛ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΠΓΝΠ

27 ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

28 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΟΣ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ ΝΟΠ

29 ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

30 ΡΟΥΝΤΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ-ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 15

31 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

32 ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΜΠΟΡΟΣ

33 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

34 ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ-ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΟΣ

35 ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΠΡ. ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΒΙΠΑ

36 ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

37 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

38 ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

39 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

40 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

41 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 05/03/2019 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/520486

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