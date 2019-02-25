Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΣΗΜΑΡΑΣ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΑΝΤΩΝ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ χηρα ΑΝΔΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ,
ΑΡΕΤΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ,
ΡΑΦΑΕΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΟΦΙΑΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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