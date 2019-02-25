Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου

Κηδείες-Μνημόσυνα

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Κηδείες που θα γίνουν την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου Έφυγαν από τη ζωή
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 67

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  26-2-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ  ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΤΣΗΜΑΡΑΣ,ΜΑΡΙΑ χηρα ΑΝΤΩΝ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ χηρα ΑΝΔΡ. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ,

ΑΡΕΤΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ,

ΡΑΦΑΕΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΟΦΙΑΛΕΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/02/2019 17:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/519638

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