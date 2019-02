Η Γκλεν Κλόουζ φαβορί για Όσκαρ, για τη "Σύζυγο" που παίζεται τώρα στην Πάτρα

Mαζί με την Αθήνα προβάλλεται και στην Πάτρα από την περασμένη Πέμπτη 21/2/2019 σε διανομή της Seven Films η κοινωνική ταινία «The Wife – H Σύζυγος» σε σκηνοθεσία του Σουηδού Björn Runge. Είναι η ταινία που ακούστηκε κυρίως για την μεγάλης έντασης ερμηνεία της παλαίμαχης Γκλεν Κλόουζ, μίας σπουδαίας πρωταγωνίστριας του κινηματογράφου, η οποία προτάθηκε για 1η φορά για Όσκαρ για β’ γυναικείο ρόλο, τότε με την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην κομεντί «The World According to Garp» του αξέχαστου Τζορτζ Ρόι Χιλ το 1982.

Η σχεδόν 72χρονη Γκλεν Κλόουζ για κάποιο περίεργο λόγο έχει μέχρι ώρας μείνει αβράβευτη στα Όσκαρ γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά. Στην εφημερίδα «Τα Νέα» του σαββατοκύριακου 23-24/2/2019 ο Γιάννης Ζουμπουλάκης έχει ένα ωραίο άρθρο για τα Όσκαρ της αδικίας, τους σπουδαίους ηθοποιούς που δεν μπόρεσαν στη διάρκεια της καριέρας τους να κερδίσουν το πολυπόθητο Όσκαρ ενώ το άξιζαν πραγματικά. Μερικά παραδείγματα ο προσφάτως εκλιπών ηθοποιός Άλμπερτ Φίνει που έφυγε από τη ζωή στα 82 του, ο οποίος προτάθηκε 5 φορές αλλά δεν κέρδισε. Επίσης ονόματα όπως ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ο Πίτερ Ο’ Τουλ που αρκέστηκε σ’ ένα τιμητικό, ο Edward G. Robinson που επίσης έλαβε ένα τιμητικό το 1973, δεν κατάφεραν να πάρουν ένα Όσκαρ ενώ ήσαν υποψήφιοι.

Η Γκλεν Κλόουζ κανονικά θα έπρεπε να είχε τιμηθεί το 1989 για τον ρόλο της ως Mαρκησία Isabelle de Merteuil στις «Επικίνδυνες σχέσεις - Dangerous Liaisons» του Στίβεν Φρίαρς ή ένα χρόνο νωρίτερα για την ερμηνεία της στην πολυσυζητημένη «Ολέθρια σχέση» του Άντριαν Λάιν όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Μάικλ Ντάγκλας. Ήταν πολύ καλή και στην «Μεγάλη Ανατριχίλα» του Λόρενς Κάστνταν το 1983 και στον «Καλύτερο-The Natural» του Μπάρι Λέβινσον πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ρόλοι που επίσης την έφεραν στα Όσκαρ ενώ η προτελευταία της υποψηφιότητα ήταν το 2012 με το «Άλμπερτ Νομπς» όπου υποδυόταν μία γυναίκα μεταμορφωμένη σε άνδρα μπάτλερ.

Το 2012 έχασε από την συνομήλικη της Μέριλ Στριπ για την «Σιδηρά Κυρία». Η Στριπ με το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για γυναίκα κατακτούσε το 3ο της Όσκαρ ενώ η ευγενής και γενικά χαμηλών τόνων Γκλεν Κλόουζ έχανε και πάλι.

"Πολλοί με μπερδεύουν με την Μέριλ Στριπ" είχε πει με χιούμορ "αλλά στα βραβεία δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο".

Κάτι μας λέει πως η Γκλεν Κλόουζ που μάλιστα στην ταινία «The Wife» έχει κοντά της και την κόρη της, την 31χρονη ηθοποιό Άνι Σταρκ που της μοιάζει πολύ (κάνει τον ίδιο ρόλο της Τζόαν Κάστλμαν σε νεότερη ηλικία) θα έχει στην 91η απονομή των Όσκαρ την Κυριακή 24/2/2019, την καλή τύχη του Αλ Πατσίνο που δεν κέρδισε Όσκαρ στην μεγάλη ακμή του τη δεκαετία του ’70 αλλά μετά από 7 υποψηφιότητες, το 1993 για το «Άρωμα γυναίκας» παίζοντας έναν τυφλό συνταξιούχο στρατιωτικό που όμως χορεύει υπέροχα ταγκό! Την ίδια χρονιά ήταν υποψήφιος και στην κατηγορία του β’ ρόλου για το «Glengarry Glen Ross».

Επιστρέφοντας στην Γκλεν Κλόουζ που ακούσαμε να λέει πως πιθανόν να παίξει το θρυλικό «Sunset Boulevard – Στη λεωφόρο της δύσης» με το οποίο θριάμβευσε στο θέατρο και στο σινεμά στο μέλλον, πρέπει να πούμε πως στην «Σύζυγο», μία ταινία που μας μεταφέρει στην Στοκχόλμη όπου καταφθάνουν ο συγγραφέας Τζόζεφ Κάστλμαν με τη σύζυγο του Τζόαν και τον γιο τους Ντέιβιντ (στο ρόλο ο 33χρονος γοητευτικός γιος του Τζέρεμι Άιρονς, Μαξ Άιρονς) για να παραλάβει το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας.

Ωστόσο εκεί είναι που όλα τα καταπιεσμένα μυστικά του παρελθόντος και δη της αφοσιωμένης και προσγειωμένης γυναίκας, της Τζόαν θα έρθουν στην επιφάνεια χωρίς κάποιος να μπορεί να ανακόψει την πορεία τους, σαν ένα εύθραυστο ποτήρι, έτοιμο να σπάσει. Η Γκλεν Κλόουζ που δεν εντυπωσιάζει από την αρχή, καταφέρνει όσο κυλά η ταινία με την χαμηλών τόνων, αριστοκρατική, φινετσάτη ερμηνεία της να σε κερδίσει και το κυριότερο να σε συγκινήσει όταν πλέον αφήνεται στο σπαρακτικό ξέσπασμα της, όταν αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο, την υποχωρητικότητα, την αξιοπρέπεια της, το χαμένο, σπαταλημένο ταλέντο της αλλά παράλληλα και την εξυπνάδα και ευστροφία της στο τέλος προκειμένου να αποσοβήσει την κρίση και να σώσει την ενότητα του σπιτιού της.

Και μόνο για το σπινθηροβόλο και συνάμα υγρό, βουρκωμένο και γεμάτο χαμένες ευκαιρίες βλέμμα της, η Γκλεν Κλόουζ ως η σύζυγος που δεν τόλμησε και έμεινε στην σκιά ως απλά η σύζυγος του πετυχημένου και άπιστου και βραβευμένου τώρα με Νόμπελ συγγραφέα άνδρα της (στο ρόλο ο 71χρονος Τζόναθαν Πράις), που μάλιστα λένε λάθος το όνομα της και την ρωτούν «εσείς με τι ακριβώς ασχολείστε», έχει την μεγάλη ευκαιρία να πάρει το φετινό Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου ασυζητητί κι ας καραδοκεί η θαυμάσια είναι αλήθεια ερμηνεία της Ολίβια Κόλμαν στην «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου.

Το φιλμ «Η Σύζυγος» παίζεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στις 19.30 και στις 21.30.

Eπιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ