Η νέα ταινία του Ζαν Γιμού αποσύρεται από το Διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Βερολίνου

Ο Κινέζος κινηματογραφικός δημιουργός Ζαν Γιμού, εκ των κορυφαίων του Ασιατικού σινεμά, σκηνοθέτης των υπέροχων φιλμ “Hero,” “House of Flying Daggers” και “Curse of the Golden Flower”, είχε ανακοινωθεί πως θα συμμετείχε στο φετινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου στο διαγωνιστικό πρόγραμμα με τη νέα του ταινία με τίτλο «One second». Ωστόσο όπως έγινε γνωστό, τεχνικοί λόγοι δεν θα επιτρέψουν την προβολή αν και όλοι γνωρίζουν πως η Κινεζική κυβέρνηση έχει τον τελευταίο λόγο πριν την προβολή κάθε κινεζικής ταινίας ανά τον κόσμο, όπως αναφέρει το flix.gr.

Ξαφνικά λοιπόν, λίγες μόνο ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ζαν Γιμού στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του 69ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, μια ανακοίνωση προς τους δημοσιογράφους αποκάλυψε την οριστική αναβολή της πρεμιέρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Φεστιβάλ, το «One Second» αποσύρθηκε από το διαγωνιστικό τμήμα για τεχνικούς λόγους, επειδή δεν πρόλαβε να είναι ολοκληρωμένο στην ώρα του. Η πραγματική αιτία, όπως υποθέτουν όλοι, είναι ότι η ταινία είναι ακόμη ένα θύμα λογοκρισίας της Κινεζικής κυβέρνησης.

Δύο ακόμη φιλμ έπεσαν θύματα «τεχνικών λόγων» φέτος στην φετινή Berlinale που θα ολοκληρωθεί στις 17/2/2019: το «Better Days» του Ντέρεκ Κουόκ-τσέουνγκ Τσανγκ που τελικά δεν προβλήθηκε στο τμήμα των παιδικών και νεανικών ταινιών Generation και το «The Shadow Play» του Λου Γιέ που παραλίγο να μην κάνει πρεμιέρα στο Πανόραμα αλλά που τελικά προβλήθηκε κανονικά.

Το 69ο Φεστιβάλ Βερολίνου ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου 2019.

Το «One Second» του Ζαν Γιμού τοποθετείται στην Κίνα του Μάο Τσε Τουνγκ, εν μέσω της πολιτιστικής επανάστασης, την οποία το σύγχρονο καθεστώς στην Κίνα έχει αναγνωρίσει ως μια καταστροφική, οικονομικά και κοινωνικά περίοδο, και γενικά ένα ειδικά «ευαίσθητο» θέμα. Η ταινία αφηγείτι την ιστορία ενός δραπέτης και ενός μικρού κοριτσιού που ξεκινά όταν το τελευταίο κλέβει κινηματογραφημένο υλικό ενός δευτερολέπτου που ο δραπέτης θέλει απεγνωσμένα να δει.

Οι κινεζικές ταινίες για να ταξιδέψουν εκτός της χώρας τους οφείλουν να έχουν τη σφραγίδα της κυβέρνησης, το λεγόμενο «Dragon Seal», αλλά και ταξιδιωτική άδεια. Από τη στιγμή που αυτή βγαίνει, η ταινία δεν μπορεί να αλλάξει από τη μορφή που την είδαν οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης, ενώ δεν μπορεί να προστεθεί στην παραγωγή της κάποιο νέο μέλος ή επενδυτής, όπως σημειώνει το flix.gr.