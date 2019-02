Πέθανε ο Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας του ΠΓΝ Πατρών Θεόδωρος Παπαδάς

Πέθανε το βράδυ της Δευτέρας ο καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Θεόδωρος Παπαδάς. Σύμφωνα μη πληροφορίες υποβλήθηκε εκτάκτως σήμερα το πρωί σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Είχε διακομισθεί επειγόντως από την Λάρισα στην Αθήνα για οξύ πρόβλημα υγείας και χειρουργήθηκε εκτάκτως αλλά κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Περίληψη Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΤΥΧΙΑ

1973-1979 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

1989 Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος διδακτορικού: ‘’Μεταστάσεις των καρκινωμάτων του λάρυγγος στου πλαγιοτραχηλικούς λεμφαδένες’’.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

Γερμανικά

Γαλλικά

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1/1/1997 - 30/6/1997 : Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Rochester της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α.

14 - 18/4/1997: Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής Χάρβαρντ της Βοστώνης των Η.Π.Α.

9/2010 – 12/2010: Επισκέπτης Καθηγητής στο University Department of John Hopkins Hospital Baltimore, Maryland USA.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

20/4/1983 - 6/5/1985: Εσωτερικός βοηθός της Χειρουργικής στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού Αττικής "Απόστολος Παύλος".

6/5/1985 - 31/5/1986: Ιατρός Ω.Ρ.Λ. στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού Αττικής "Απόστολος Παύλος".

19/6/1986 - 17/11/1988: Επιμελητής Β' Ωτορινολαρυγγολόγος στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Πειραιά, "ΜΕΤΑΞΑ".

18/11/1988 - 30/5/1989: Επιμελητής Β' Ω.Ρ.Λ. στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ".

31/5/1989 - 17/5/1995: Επιμελητής Β' στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.

18/5/1995 - 30/10/1998: Επιμελητής A' στην Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

30/10/1998 - 2/9/2003 : Λέκτορας ΩΡΛ του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών.

3/9/2003 - 21/10/2007 : Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ επί θητεία στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

22/10/2007 - 7-8-2009: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής ΩΡΛ του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών.

8/2009 έως σήμερα : Αναπληρωτής Καθηγητής ΩΡΛ του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

51 άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά

30 άρθρα σε ελληνικά περιοδικά

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

• 1986-2013: Εκπαίδευσα 49 ειδικευόμενους ιατρούς στην ωτορινιλαρυγγολογία.

• 1989-2002: Εκπαιδευτής και εισηγητής σε 23 μετεκπαιδευτικά Courses και πειραματικά χειρουργικά courses στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• 1990-2013: Εκπαίδευσα 4600 φοιτητές ιατρικής κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους. Γνωστικά αντικείμενα: ανατομία, ωτορινολαρυγγολογία.

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΥΡΕΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ (ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

1.˝Palatine tonsillar metastasis from lung adenocarcinoma˝.

N.S.Mastronikolis, G.E. Tsiropoulos, D. Chorianopoulos, A.Ch.Liava, T.Stathas, T.A. Papadas. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2007; 11(5): 279-282.

2.˝Glottic versus supraglottic tumors: differential molecular profile ˝. K.Kourelis, Th. Papadas ,G. Vandoros, P. Goumas, G.Sotiropoulou-Bonikou. Eur Arch Otorhinolaryngol ( 2008), Volume 265, Number I: 79-84.

3.˝Stage-related Decorin and Versican Expression in Human Laryngeal Cancer˝.

M. Stylianou, S.S.Skandalis, T.A. Papadas, N.S.Mastronikolis, D.A. Theocharis, N. Papageorgakopoulou and D.H. Vynios.

Ancticancer Research 28: 245-252 (2008).

4.˝Concurrent tonsillitis and pneumonia due to S. pyogenes˝.

T.A. Papadas, K.P.Karkoulias, N.S. Mastronikolis, F.I. Sampsonas, K.B. Spiropoulos. La Clinica Terapeutica 2008; 159(1) :33-34.

5.˝Matrix proteoglycans are markedly affected in advanced laryngeal squamous cell carcinoma.˝ Skandalis S.S, Theocharis A.D, Theocharis D.A, Papadas T, Vynios D.H, Papageorgakopoulou N.

Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease 2004, 689 (2) pp 152-161.

6.˝ Cryotherapy in the treatment of nasal obstruction˝. Papadas T, Stappa A, Nikolaou O, Karamouzis M, Gumas P. Archives of Hellenic Medicine (2001) 18 (4), pp 397-400.

7.˝ Midline malignant granuloma: Report of 3 cases (kakoithes kokkiomates meses grammes. Parousiase trion periptoseon)˝

Economopoulou P, Laskaris G, Papadas T.

The Greek journal of oral and maxillofacial surgery 2 (1987) (2) pp, 39-43.

8.”A Modern Greek Word Recognition Score Test Designed for School Aged Children”

Nikolaos Trimmis MS;Evangelos Papadeas MD; Theodoros Papadas MD; Panagiotis

Papathanasopoulos MD; Panagiota Gouma MD; Panos Goumas MD. Mediterr. J. Otol. 2008;4: 1-8

9.‘’Biochemical Changes of Extracellular Proteoglycans in Squamous Cell Laryngeal

Carcinoma’’.

Demotrios H. Vynios, Dimitrios Theocharis, Nikoletta Papageorgakopoulou, Theodoros A. Papadas, Nikolaos S. Mastronikolis, Panos D. Goumas, Marina Styllianou, Spyros S. Skandalis Connective Tissue Research, 49: 239-243, 2008.

10.‘’Effect of different test signals during the verification stage of digital multi-channel hearing aids on word recognition performance’’

Nikolaos Trimmis, Theodoros Papadas, Stefanos Naxakis, Panagiotis Goumas

The International Journal of Medicine, volume I: Issue 3, 110-113 2008

11. ‘’Low Cox 2 in Tumors and Upregulation in Stroma Mark Laryngeal Squamous

Cell Carcinoma Progression’’

Konstantinos Kourelis, Theodoros Papadas, Panos Goumas, Georgia Sotiropoulou – Bonikou. Laryngoscope, 119: 1723-1729, 2009

12. ‘’Tuberculosis of the parotid gland’’

Mastronikolis NS, Papadas TA, Marangos M, Karkoulias KP, Tsamandas AC, Goumas PD Tubek. Toraks 2009, 57 (1): 84-8

13. ‘’Survival after laryngectomy: a review of 133 patients with laryngeal carcinoma’’

Theodoros Papadas, Evandelos C. Alexopoulos, Antony Mallis, Eleni Jelastopoulou, Nicholas S. Mastronikolis, Panos Goumas

European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck (2010), 267:1095-1101

14. ‘’Rhinocerebral mycormycosis: an upadate’’

Mallis A., Mastronikolis SN, Naxakis SS, Papadas AT. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2010 Nov, 14(11): 987-92

15. ‘’Necrotizing fasciitis of the head and neck: report of 5 cases and review of the literature’’ Mastronikolis NS, Stathas T, Naxakis SS, Mallis A, Papadas T, Kalogeropoulou C, ZAmpakis P, Koukouras D, Goumas PD

Eur. Rev. Med Pharmacol, 2010 Feb. 14 (2): 123-34

Επιλεγμένες Ομιλίες

1. ‘’Klinische Punkte in der chirurgischen Therapie des Larynxkarzinoms’’

Marburg Γερµανίας – Ιούνιος 2005

2. ‘’Χειρουργική αντιµετώπιση υπνικής άπνοιας’’

Αττάλεια Τουρκίας – Οκτώβριος 2003

3. ‘’ΩΡΛ Παθήσεις µε οφθαλµικές επιπλοκές’’

Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών – Μάρτιος 2007

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (COURSES)

• 54 προφορικές επιστημονικές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 67 σε ελληνικά συνέδρια.

• 1987-2013: Παρακολούθηση 126 μετεκπαιδευτικών courses στην ωτορινολαρυγγολογία (57 στο εξωτερικό και 69 στην Ελλάδα).

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Επιβλέπων καθηγητής στη διδακτορική διατριβή του κ. Νικολάου Τρίμμη. Τίτλος διατριβής: "Ανάπτυξη δοκιμασίας ομιλητικής ακοομετρίας για τον έλεγχο κεντρικής ακουστικής οδού σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές διαταραχές".3-6-2008

Επιβλέπων καθηγητής στη διδακτορική διατριβή του κ. Γαβριήλ Τσιρόπουλου με θέμα:"Μοριακή ανάλυση και διαπίστωση μεταβολών δομικών και λειτουργικών μακρομοριακών συστατικών στον καρκίνο του λάρυγγα".21-03-2013

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

• 1990-2013 επιτέλεσα 3712 ΩΡΛ χειρουργικές επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία (150 από αυτές ήταν μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις).

• 1986-2013 εξέτασα 32000 ασθενείς με πρωινό ραντεβού σε τακτικά ΩΡΛ εξωτερικά ιατρεία Δημοσίων Νοσοκομείων.

• 1986- 20000 2013 εξέτασα ασθενείς σε επείγοντα ΩΡΛ εξωτερικά ιατρεία.

Άλλες Δραστηριότητες

Μέλος της Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας Αθηνών, 1985

Μέλος της Γερμανικής Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας, 1988

Μέλος της Εταιρείας Ιατρικών σπουδών, 1986

Μέλος του Κέντρου "ΙΑΤΡΟΤΕΚ", 1984

Μέλος της Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής, 1986

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας, 1997

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την εκπαίδευση για τον καρκίνο και συνδρομητής του περιοδικού "Journal of Cancer Education" από το 1996

Μέλος της Ευρωπαϊκής Λαρυγγολογικής Εταιρείας (E.L.S.), 1999

Μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ω.Ρ.Λ. Εταιρείας, 2001-2003

Μέλος της Γ. Συνέλευσης του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 και 2008-2009.

Αντιπρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, Καρπενήσι 5-4-03

Μέλος τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τις εξετάσεις ειδικευομένων ιατρών προς απόκτηση τίτλου ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδος, από το 2003 μέχρι σήμερα.

Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Π.Α.Λ.Ο. (Πανελλήνιας Αντικωφωτικής και Λογοθεραπευτικής Οργάνωσης Ακοής- Λόγου- Φωνής και ολικής Επικοινωνίας, 2007.

14.Μέλος δευτεροβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής για τους νομούς Αχαϊας-Ηλείας από τον Ιανουάριο 2011 έως Δεκέμβριο 2013. 15.Μέλος Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών απο 2008-2014