Πήρε ημερομηνίες στην Επίδαυρο τον Αύγουστο ο "Προμηθέας" του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με την Κάθριν Χάντερ

Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στην καρδιά του χειμώνα και να απέχουμε χρονικά από το καλοκαίρι ωστόσο ήδη για τις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου τους θερινούς μήνες του 2019, έχουν δοθεί οι ημερομηνίες. Ως γνωστό στην Επίδαυρο θα κατέβει και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας με μία ιδιαίτερα φιλόδοξη παραγωγή αρχαίου δράματος, τον "Προμηθέα Δεσμώτη" του Αισχύλου σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ, Σταύρου Τσακίρη, με την σπουδαία ξένη ηθοποιό Kathryn Hunter στο ρόλο του Προμηθέα.

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες αναμένεται να παρουσιαστεί στην Επίδαυρο η συγκεκριμένη παράσταση είναι την Παρασκευή 9 & το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019.

Οι συντελεστές της παράστασης που έχουν μέχρι στιγμής γνωστοποιηθεί είναι οι:

Μετάφραση: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία: Σταύρος Σ.Τσακίρης

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος

Κίνηση: Marcellο Magni

Σκηνικά: Κώστας Βαρώτσος

Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ.

Ο Προμηθέας τιμωρείται από τον Δία επειδή έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους. Ο Ήφαιστος έχει αναλάβει να τον δέσει σφιχτά με αλυσίδες πάνω σε απόκρημνους βράχους. Το Κράτος και η Βία επιθεωρούν τον απρόθυμο Ήφαιστο. Στον βράχο καταφθάνουν οι κόρες του Ωκεανού, οι Ωκεανίδες, θρηνώντας για το μαρτύριο του ήρωα.

Κι ενώ ο Προμηθέας και ο Ωκεανός μιλούν για τη σκληρότητα του Δία, επί σκηνής εμφανίζεται ένα ακόμη πλάσμα που υποφέρει από την εκδικητικότητα των θεών: η Ιώ, ερωμένη του Δία, που εκείνος μεταμόρφωσε σε δαμάλα για να τη γλιτώσει από τη ζήλεια της Ήρας, χωρίς όμως να το καταφέρει, καθώς η πανούργα εκείνη έχει στείλει για να την βασανίζει τον Οίστρο, μια ενοχλητική βοϊδόμυγα, που την ακολουθεί ανελέητα ως τα πέρατα του κόσμου.

Ο Προμηθέας προφητεύει το μέλλον της, που συνδέεται και με τη δική του μοίρα, καθώς κάποιος μακρινός απόγονός της, πολλά πολλά χρόνια μετά, θα τον απελευθερώσει. Προφητεύει επίσης την πτώση του Δία, αρνείται όμως πεισματικά να φανερώσει στον απεσταλμένο Ερμή το πώς θα εκπέσει ο βασιλιάς. Η τραγωδία τελειώνει με τους μανιασμένους κεραυνούς του Δία ενάντια στον κρατούμενο με την ελεύθερη συνείδηση, που αντιστέκεται.

Σκηνοθετικό σημείωμα:

Ίσως η αρχαιότερη τραγωδία. Ίσως το πιο φωτισμένο κείμενο όλων των εποχών. Ίσως το πιο κρυπτικό κείμενο του κόσμου. Ίσως το πιο βλάσφημο κείμενο που γράφτηκε ποτέ. Ίσως το πιο ευσπλαχνικό κείμενο γι’ αυτό το ον που σπαράζει ανάμεσα στο πολύ φως του σύμπαντος και το βαθύ σκοτάδι που προσπαθούν να του επιβάλουν.

Θεοί, μεγάλοι ή μικροί, προκαταλήψεις και φόβοι.

Μέγας τυραννισμένος ο Άνθρωπος και νυν και αεί.

Κείμενο ιερατικό ή απελευθερωτικό μανιφέστο; Οργή ή σοφία το συνεγείρει; Θρήνο ή εκδίκηση κρύβουν οι λέξεις; Παραίτηση ή επιμονή είναι τα πολλά επιφωνήματα που ξεστομίζουν τα πρόσωπα του Δράματος;

Το θέμα του, έξω από τους συνήθεις επικούς κύκλους. Ο ρυθμός του κειμένου ασθματικός, διακεκομμένος, ελλειπτικός, ακόμη και στους μακροσκελείς μονολόγους. Μοιάζει με παραλήρημα, εφιάλτη ή όνειρο για το μέλλον. Αναρωτιέσαι αν η ζωή είναι μια τιμωρία που ακολούθησε το προπατορικό αμάρτημα ή μια επιλογή να ορίσει ο ίδιος ο άνθρωπος τη γήινη μοίρα του.

Μια παράσταση του Προμηθέα σήμερα δεν μπορεί να είναι αλληγορία, ούτε παραβολή. Δεν μπορεί να στηρίζεται σε συμβολισμούς, ούτε να υποκύπτει στον εξωτισμό που η φαντασία γεννάει, προσπαθώντας να εικονοποιήσει τις απαρχές του κόσμου.

Μόνο ένας Προμηθέας εξορισμένος στην ερημιά των μεγαλουπόλεων, δυστυχώς, μόνο ένας αποσυνάγωγος των σημερινών κοινωνιών μπορεί να μας συγκινήσει, περιμένοντας κι αναζητώντας τη λύτρωσή του. Αν οι μικροί ρόλοι της Βίας και του Κράτους, των δορυφόρων του αόρατου Δία, πάρουν τη διάσταση του Φόβου, που πια εγκαταστάθηκε γύρω μας και μέσα μας, τότε η αγωνία για ζωή γίνεται δράση με νόημα κι ο Προμηθέας ένας ήρωας «χρήσιμος». Η φωτιά που έκλεψε ο Προμηθέας είναι το φως που καίει.

*Αξίζει να θυμίσουμε πως η 61χρονη Αμερικανοαγγλίδα με Ελληνικές ρίζες, ηθοποιός Kathryn Hunter είχε έρθει εδώ στην Πάτρα τον περασμένο Ιούλιο και παρακολούθησε την γενική πρόβα της παράστασης «Οιδίπους» σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο, από την οποία ενθουσιάστηκε.

Η Kathryn Hunter γόνος της εφοπλιστικής οικογένειας Χατζηπατέρα, έχει γεννηθεί στη Νέα Υόρκη το 1957 και πέρα από την δουλειά της στο θέατρο σε κλασικά έργα όπως ο «Ριχάρδος ο ΙΙΙ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, έχει παίξει και στον κινηματογράφο όπου συνεργάστηκε με τον σημαντικό σκηνοθέτη Mike Leigh στο «All or Nothing» (2002) καθώς και με τον Ντέιβιντ Γέιτς στο 5ο φιλμ της πολύ επιτυχημένης σειράς ταινιών με τον μαθητευόμενο μάγο Χάρι Πότερ, «Harry Potter and the Order of the Phoenix» (2007) όπου και υποδύθηκε την γειτόνισσα του Harry Potter, Arabella Figg.

Η Κάθριν Χάντερ μεγάλωσε στην Αγγλία και σπούδασε στην Βασιλική Ακαδημία Δραματικών τεχνών – RADA στο Λονδίνο όπου είναι συνεργάτιδα και σκηνοθετεί σπουδαστικές παραστάσεις.

Η παράσταση «Προμηθέας Δεσμώτης» του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας θα παρουσιαστεί στην Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου σηματοδοτώντας έτσι και την μεγάλη επιστροφή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο υποβλητικό θέατρο της Επιδαύρου μετά από χρόνια.

Ο κ. Τσακίρης βρίσκεται από την περασμένη Δευτέρα στην Αθήνα και πιθανόν θα έχει επαφές και για την προετοιμασία της φιλόδοξης αυτής παράστασης που θα συγκεντρώσει την προσοχή των θεατρόφιλων και τα φώτα της δημοσιότητας του Ελληνικού & διεθνούς Τύπου.