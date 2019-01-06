Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Ιανουαρίου

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Ιανουαρίου Φαρμακεία
 

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 - ΚΥΠΡΟΥ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128 & ΚΑΝΑΡΗ

ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΡΕΘΑ 113 - ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 – ΛΟΝΤΟΥ

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22221

21:00-πρωί

ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23700

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΡΙΟ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΛ.: 2610-993.895

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 2610-590336

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/01/2019 11:57

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/513404

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