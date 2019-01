Κυριάκος Μητσοτάκης: Το κράτος δικαίου στην Ελλάδα απειλείται

Με ένα tweet στα αγγλικά σχολίασε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Novartis και την άδεια στον Δ. Κουφοντίνα.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει πως «το κράτος δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται υπό απειλή». Αναφέρεται στην έρευνα για τη Novartis λέγοντας ότι «οι εισαγγελείς που έχουν αναλάβει την υπόθεση κατονομάζονται δημοσίως και απειλούνται από κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα».

Αναφορά όμως κάνει και στην άδεια στον Δ. Κουφοντίνα σημειώνοντας ότι «ο καταδικασμένος τρομοκράτης Κουφοντίνας, στην έκτη άδειά του από τη φυλακή, περιφέρεται στο κέντρο της Αθήνας». Ο πρόεδρος της ΝΔ καταλήγει ότι «οι επόμενες εκλογές δεν θα αφορούν μόνο την οικονομία, αλλά και την ίδια τη δημοκρατία και την ποιότητά της».

Σημειώνεται ότι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αναχωρεί για τη Γερμανία όπου θα παρακολουθήσει το συνέδριο του CSU.

Το tweet του κ. Μητσοτάκη έχει ως εξής: «Rule of law in Greece is under threat. Prosecutors involved in Novartis case are publicly threatened by top Minister. Convicted terrorist Koufodinas, on his 6th furlough, takes a walk in Athens. The next elections will be about the economy, but also the quality of our democracy.

AΠΕ - ΜΠΕ