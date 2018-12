Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Ρόης Θωμά

Αυτή την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 θα παρουσιαστεί το δίγλωσσσο (ελληνικά - αγγλικά) βιβλίο της Ρόης Θωμά για παιδιά με τίτλο “Τα μαγικά ταξίδια του Λευτέρη και της παρέας του” - “The magic journeys of Freely and his team”.

Πρόκειται για ένα παραμύθι για την ελευθερία, τη μαγεία, τα ταξίδια και την επιστήμη. Ένα βιβλίο που εισάγει τα παιδιά στις αρχές της Φυσικής μέσα από τις περιπέτειες του Λευτέρη και της παρέας του.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Ωδείο Πατρών στην Ρήγα Φεραίου 7 και Γκότση.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Βάσω Ευαγγελοπούλου γιατρός – πνευμονολόγος και Βάσια Βαγενά εκπαιδευτικός.