To «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι, η καλύτερη ταινία της χρονιάς σύμφωνα με το National Board of Review

Τα βραβεία της ένωσης κριτικών και ιστορικών του σινεμά, National Board of Review που δίνονται από το μακρινό 1930 έχουν μεγάλο κύρος και καθιερωμένα κάθε χρόνο σηματοδοτούν την έναρξη της περιόδου των βραβεύσεων. Η φετινή ανακοίνωση έγινε στις 27/11/2018 (ακολουθούν την Πέμπτη 29/11 οι κριτικοί της Νέας Υόρκης) και είχε για μεγάλο νικητή το φιλμ που είχε θριαμβεύσει στο Φεστιβάλ του Τορόντο, «Green Book» που στέφθηκε καλύτερη ταινία της χρονιάς 2018 ενώ και ο Βίγκο Μόρτενσεν που πρωταγωνιστεί πήρε το βραβείο του καλύτερου α’ ανδρικού.

Όπως έγραψε το flix.gr, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα βραβεία Όσκαρ (για παράδειγμα πέρυσι η καλύτερη ταινία του National Board of Review ήταν το αξιόλογο «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που είχε προταθεί πάντως για το μεγάλο Όσκαρ), αλλά όλοι οι τίτλοι που συνήθως βραβεύει η Ένωση, είναι και οι ταινίες που θα ακουστούν περισσότερο στην Οσκαρική κούρσα.

Δεν αποτελεί έκπληξη η βράβευση του «Green Book», της νέας ταινίας του Πίτερ Φαρέλι (στην Ελλάδα & στην Πάτρα επίκειται να δούμε το φιλμ τον Ιανουάριο σε διανομή Σπέντζος Φιλμ), ένα αντιρατσιστικό βασισμένο σε αληθινή ιστορία δράμα με τον Βίγκο Μόρτενσεν και τον Μαχερσάλα Αλι. Επίσης μάλλον αναμενόμενο θεωρήθηκε το σαρωτικό προβάδισμα του «Ένα Αστέρι Γεννιέται» που συνολικά κέρδισε 3 βραβεία από το National Board of Review (ανάμεσα τους καλύτερης σκηνοθεσίας για τον Μπράντλει Κούπερ και βραβείο α’ γυναικείας ερμηνείας για την Lady Gaga).

Εντύπωση πάντως έκανε η απουσία το «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου που θεωρείται Οσκαρικό φαβορί.

Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία: Green Book του Πίτερ Φαρέλι

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Μπράντλεϊ Κούπερ για το για το «Ένα Αστέρι Γεννιέται»

Καλύτερος Ηθοποιός: Βίγκο Μόρτενσεν για το «Green Book»

Καλύτερη Ηθοποιός: Lady Gaga για το «Ένα Αστέρι Γεννιέται»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Σαμ Έλιοτ για το «Ένα Αστέρι Γεννιέται»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Ρετζίνα Κινγκ για το «If Beale Street Could Talk»

Πρωτότυπο Σενάριο: Πολ Σρέιντερ για το «First Reformed - Ακρότητες»

Διασκευασμένο Σενάριο: Μπάρι Τζένκινς για το «If Beale Street Could Talk»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Απίθανοι 2

Πρωτοεμφανιζόμενος Hθοποιός: Τομασίν ΜακΚένζι για το «Leave no Trace»

Καλύτερο Σκηνοθετικό Nτεμπούτο: Μπο Μπέρνχαμ για το «Eighth Grade»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Ψυχρός Πόλεμος του Πάβελ Παβλικόφσκι

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «RBG»

Καλύτερο Καστ: «Crazy Rich Asians»

NBR Βραβείο Ελευθερίας της Έκφρασης: «On Her Shoulders» και «22 Ιουλίου»

Βραβείο Γουίλιαμ Κ. Έβερσον για την Κινηματογραφική Ιστορία: «The Other Side of the Wind» και «They’ll Love Me When I’m Dead».

Οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς

The Ballad of Buster Scruggs

Black Panther

Can You Ever Forgive Me?

Eighth Grade

First Reformed

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins Returns

A Quiet Place

Roma

A Star Is Born

Οι Καλύτερες 5 Ξενόγλωσσες Ταινίες

Burning

Custody

The Guilty

Happy as Lazzaro

Κλέφτες Καταστημάτων (Shoplifters)

Τα καλύτερα 5 Ντοκιμαντέρ

Crime + Punishment

Free Solo (το οποίο σημειώνει εμπορική επιτυχία στις ΗΠΑ κοντεύοντας τα 10 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις)

Minding the Gap

Three Identical Strangers

Won’t You Be My Neighbor?

Οι 10 Καλύτερες Ανεξάρτητες Ταινίες

The Death of Stalin

Lean on Pete

Leave No Trace

Mid90s

The Old Man & the Gun – Ο Κύριος & το Όπλο με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

The Rider

Searching

Sorry to Bother You

We the Animals.