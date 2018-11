Αποτσίγαρα, καλαμάκια και μωρομάντηλα - Πάνω από δύο τόνοι απορριμμάτων στις παραλίες

Αποτσίγαρα, πλαστικά καλαμάκια και μωρομάντηλα είναι μερικά από τα αποτυπώματα του... τουρισμού στις ακτές της Χαλκιδικής, που φροντίζουν να "εξαφανίσουν" εθελοντές της περιβαλλοντικής οργάνωσης "iSea".

Περίπου 2.800 κιλά απορριμμάτων μαζεύτηκαν από 550 εθελοντές σε παράκτιους καθαρισμούς στη βόρεια Ελλάδα, που διοργάνωσε για το 2018 η iSea. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον Νίκο Δούμπα, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με στόχο την παρουσίαση του προγράμματος MARLITER «Κοινές δράσεις για την αύξηση της προσβασιμότητας των πολιτών σε βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων και εργαλεία παρακολούθησης για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας».

"Στους καθαρισμούς που κάναμε σε παραλίες της Χαλκιδικής βρήκαμε απορρίμματα που αφήνουν πίσω τους κυρίως οι τουρίστες, όπως πολλά αποτσίγαρα θαμμένα στην άμμο, μπουκάλια και μωρομάντηλα που περιέχουν μικροπλαστικά" εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Δούμπας. Διαφορετικά ήταν τα απορρίμματα που περισυνελλέγησαν από ακτές του Θερμαϊκού όπου υπάρχουν μυδοκαλλιέργειες. "Βρήκαμε κυρίως δίχτυα και πλαστικά σχοινάκια που χρησιμοποιούνται για τα μύδια" ανέφερε ο κ.Δούμπας.

Από την άλλη πλευρά, ορατή ήταν η παρουσία από τη δραστηριότητα των αλιέων στους παράκτιους καθαρισμούς, που έγιναν σε Θάσο, Σαμοθράκη και Λέσβο, όπου βρέθηκαν πολλά φελιζόλ προερχόμενα από τα μεγάλα κουτιά που χρησιμοποιούν οι ψαράδες για να αποθηκεύουν τα αλιεύματα.

"Αυτά τα μεγάλα κουτιά από φελιζόλ, παρασύρονται εύκολα από τον αέρα και θρυμματίζονται" εξήγησε ο κ.Δούμπας. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι δράσεις καθαρισμού γίνονται σε συνεννόηση πρώτα με τους εκάστοτε δήμους, προκειμένου να τους προμηθεύσουν κάδους όπου γίνεται διαχωρισμός για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου MARLITER, ο Τομέας Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Black Sea NGO Network από τη Βουλγαρία, Mare Nostrum of Constanta από τη Ρουμανία και Black Sea Eco Academy of Batumi από τη Γεωργία καθώς και το Ερευνητικό Κέντρο Ukrainian Scientific Center of Ecology of the Sea of Odessa από την Ουκρανία, συνεργάζονται για την ανάδειξη των βέλτιστων εργαλείων και στρατηγικών για την περιβαλλοντική παρακολούθηση για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

Το έργο MARLITER, διάρκειας 30 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 770.000 ευρώ, θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ