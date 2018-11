Απόψε στην Πάτρα live η Sma Rag Da & το Σάββατο στο Μοναστηράκι

H ταλαντούχα Πατρινή ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός Sma Rag Da (Σμαράγδα Αλεξανδρή) που έχει τελειώσει το Μουσικό σχολείο της Πάτρας και στη συνέχεια σπούδασε στο Λονδίνο, η οποία είχε κάνει αίσθηση πριν τρία - τέσσερα χρόνια με την μπαλάντα «Take your time», τραγουδά απόψε Παρασκευή 23/11/2018 μετά τις 21.45 στο Westside Festival στο χώρο του «Συνδετήρα» στην Αλ. Υψηλάντου.

Η Σμαράγδα Αλεξανδρή που για πολλά χρόνια έζησε και στην Αθήνα, αναμένεται μετά το live της Πάτρας να εμφανιστεί το Σάββατο 24/11/2018 σε συναυλία στο six d.o.g.s στο Μοναστηράκι. Όπως αναφέρει η ίδια στη σελίδα της στο facebook, θα ανοίξει τη συναυλία των The Zero Won στο λάιβ τους στο six d.o.g.s με σπέσιαλ γκεστ τους Οwl III.

Στην Πάτρα θα παίξει μαζί με τους Tendts.