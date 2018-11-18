Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ
ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΕΚΑΒ - ΕΤΩΝ 41
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΠΑΠΠΟΥΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ- ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 72
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 – 11 – 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ & LEONARDO CLEMENTI
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & BRIAN BRAGG, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.