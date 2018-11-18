Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

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Κηδείες που θα γίνουν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΕΚΑΒ - ΕΤΩΝ 41

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ- ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ- ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ-ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 – 11 – 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΥΧΑΙΝΩΝ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣ & LEONARDO CLEMENTI

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & BRIAN BRAGG, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ, ΣΟΥΛΑ (χήρα) ΠΕΤΡ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:  ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΡΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

 

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/11/2018 13:44

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/507580?skip_cache=yes

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