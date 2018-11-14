Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ ΧΡ. ΤΣΑΜΗ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΤΙΤΕΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ

ΟΙΚ. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΛΑΤΣ

ΟΙΚ. ΟΡΕΣΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΜΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

 

*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 14/11/2018 09:47

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/507077

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