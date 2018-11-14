Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΧΡ. ΤΣΑΜΗ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-11-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 3μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β’ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΤΙΤΕΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΜΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΗΣ
ΟΙΚ. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΛΑΤΣ
ΟΙΚ. ΟΡΕΣΤΗ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΜΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας Πάτρα –τηλ. 2610. 324855, 2610.324838, Αθηνών – Ρίου 5Α-τηλ 2610. 326842.