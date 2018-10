Πάτρα: Την Τετάρτη το βράδυ ο "Γυμνός Οφθαλμός" προβάλλει την "Γλυκιά Πατρίδα"

Τη 2η σινε-προβολή του για τη νέα περίοδο θα πραγματοποιήσει ο ομάδα του «Γυμνού Οφθαλμού» του Νίκου Καββαδία, την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 στις 21.45 το βράδυ στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στην Δημ. Γούναρη και Κανακάρη.

Γενική είσοδος: 5 ευρώ.

Θα παιχθεί το αξιόλογο και βραβευμένο πέρυσι στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, φιλμ του Γουόρικ Θόρντον «Γλυκιά Πατρίδα - Sweet Country». Η ταινία που είναι από την Αυστραλία, είχε βγει στις Αθηναικές αίθουσες σε διανομή από την εταιρεία One from the Heart στις 13/9/2018. Είχε επίσης κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 74ου Διεθνούς Φεστιβάλ Βενετίας όπου και είχε αποσπάσει το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Στο Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2017 κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα Platform.

Ακόμα η «Γλυκιά Πατρίδα - Sweet Country» έχει τιμηθεί με το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Asia Pacific Screen Awards όπου διακρίνονται οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς από τις χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού Ωκεανού.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι βετεράνοι ηθοποιοί από την Αυστραλία, Σαμ Νιλ και Μπράιαν Μπράουν. Τον Σαμ Νιλ τον είχαμε δει και στον «Γητευτή των αλόγων» του Ρ. Ρέντφορντ, στο “A Cry in the dark” με την Μέριλ Στριπ καθώς και στο «Jurassic park» του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993.

Όπως πάντα ο σκηνοθέτης δίνει κεντρικούς ρόλους σε Αβορίγινες συμπατριώτες του και εδώ ο Χάμιλτον Μόρις και η Νατάσια Γκόρεϋ – Φέρμπερ δίνουν αξέχαστες ερμηνείες στο ρόλο του ζευγαριού που τρέπεται σε φυγή μετά από ένα καθοριστικό συμβάν για τη ζωή όλων, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Ο Γουόρικ Θόρντον είχε κερδίσει τη Χρυσή Κάμερα στο Φεστιβάλ Καννών το 2009 με την ταινία «Σαμψών και Δαλιδά».

Ο Σαμ, ένας μεσήλικας Αβορίγινας, δουλεύει για λογαριασμό ενός ιεροκήρυκα στην κεντρική Αυστραλία. Όταν ο βετεράνος πολέμου Χάρι Μαρτς μετακομίζει σε ένα γειτονικό σταθμό, ο Σαμ και η οικογένεια του στέλνονται να τον βοηθήσουν να εγκατασταθεί. Η επαφή τους με τον σκληρό και οργισμένο Χάρι σύντομα οδηγεί σε ένα βίαιο ξέσπασμα με τραγικές συνέπειες.

Με αφετηρία αληθινά περιστατικά που συγκλόνισαν την Αυστραλία της δεκαετίας του 1920, ο Γουόρικ Θόρντον συνθέτει με τις επιβλητικές σινεμασκόπ εικόνες του ένα μοντέρνο, απόλυτα επίκαιρο, γουέστερν, ύμνο στην ανθρωπιά και την ελευθερία και ταυτόχρονα αιχμηρή καταγγελία απέναντι στη βία κάθε μορφής εξουσίας.

Έγραψαν για την ταινία:

«Αντί να κάνει ένα βίαιο έπος γεμάτο τεστοστερόνη, ο Θόρντον προσφέρει μια τόσο ανθρώπινη και όμορφη ταινία που έμεινε στη σκέψη μου, με τις εικόνες που στοιχειώνουν και την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο καλό και το κακό να κατοικούν ακόμα στη συνείδηση μου» Huffington Post

«Οι φυλετικές εντάσεις ανεβαίνουν σε επικίνδυνα επίπεδα στο μεγαλειώδες γουέστερν του Γουόρικ Θόρντον. Γεμάτη χάρη, ψυχή και πάθος, μια οικουμενική ιστορία με πολιτικό θάρρος που θα προκαλέσει συζητήσεις σε ένα ευρύ κοινό». Variety

«Μια μαγευτική ταινία από τον Γουόρικ Θόρντον που απεικονίζει το φυλετικό χάσμα στην Αυστραλία. Μία από τις μεγάλες απολαύσεις αυτού του χαμηλότονου δράματος είναι η ο υπόγειος μαγνητισμός που ασκεί και η έλλειψη επιτήδευσης. Αποτελεί ορόσημο για τον κινηματογράφο της Αυστραλίας». Screen

«Ένα δράμα με συναισθηματικό βάθος και γενναιοδωρία. Η απάνθρωπη μεταχείριση των Αβορίγινων βρίσκεται στην καρδιά αυτού του συνοριακού έπους, που απογειώνεται από την επιβλητικότητα και την ομορφιά του τοπίου και της φωτογραφίας που το απεικονίζει. Η ταινία παντρεύει με επιτυχία τους αρχετυπικούς χαρακτήρες και το σενάριο ενός παραδοσιακού γουέστερν με ένα κομμάτι της Ιστορίας της Αυστραλίας, της πολιτικής και των μύθων της. The Hollywood Reporter.

Διάρκεια: 113 λεπτά.