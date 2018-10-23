Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Οκτωβρίου

Πάτρας
14:00 - 17:00 μμ
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 - ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΑΓΥΙΑ
02:00 πμ - πρωί
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 - ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΑΓΥΙΑ
Δύμης
14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560
Παραλίας
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39 ΤΗΛ.: 2610-521.312
Βραχνεΐκων
14:00-17:00
ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963
Ρίου
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-910775
Μεσσάτιδας
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑ
Καλαβρύτων
14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5 ΤΗΛ.: 26920-22.506
Νέου Ερινεού
14:00-17:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386