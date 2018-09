Μεγάλες αποκλίσεις στα πραγματικά μεγέθη της Folli Follie – «Τρύπα» ενός δισ. στον κύκλο εργασιών

«Τρύπα» ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στον κύκλο εργασιών της Folli Follie Group στην Ασία και 290 εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμειακά διαθέσιμα αποκαλύπτουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε για την εταιρεία η Alvarez & Marsal. Συγκεκριμένα η έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε για τις εταιρείες του ομίλου FFG, στην Ασία παραδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Η Alvarez & Marsal διεξήγαγε έρευνα για τη χρήση του 2017 που τιτλοφορείται «Preliminary Restatement Findings with respect to the FF ASIA GROUP consolidated financial statements for fiscal year 2017».

Η επιμέρους αναλυτικής εγκληματολογική (forensic) έκθεση αναμένεται να παραδοθεί προσεχώς. Σημειώνεται ότι τα παραδοθέντα οικονομικά στοιχεία της Α&Μ δεν είναι οριστικά και αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο για τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου.

Χαοτικές αποκλίσεις και στα πραγματικά μεγέθη της Folli Follie σύμφωνα με το πόρισμα της Alvarez.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η Folli Follie Group είναι ουσιαστικά ένας όμιλος πολύ μικρότερου μεγέθους από αυτόν που παρουσιάζονταν στις οικονομικές του καταστάσεις, περιλαμβάνονται στην έκθεση της Alvarez & Marshall για τη δραστηριότητα του ομίλου στην Ασία.

