Κηδείες που θα γίνουν το Σάββατο 18 Αυγούστου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε επίσης
Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 ΑυγούστουΚηδείες – Πένθη
Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Αυγούστου
Κηδείες που θα γίνουν το Σάββατο 18 Αυγούστου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΗ ΝΙΚ. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 79)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΓΚΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΩΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ, ΑΝΝΑ,

ΕΛΕΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα

Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.

----------------------------------------------------


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 17/08/2018 19:50

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/497164

thebest.gr © 2018

Life&the City
Η γιόγκα «με τη γίδα στην πλάτη» είναι η νέα τρέλα! ΦΩΤΟ Τι είναι η goat yoga
Η γιόγκα «με τη γίδα στην πλάτη» είναι η νέα τρέλα! ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
Μπάσκετ: Για την 5η θέση η Εθνική παίδων Επικράτησε της Λετονίας με 73-64 και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Σερβία
Μπάσκετ: Για την 5η θέση η Εθνική παίδων
Culture
Την Κυριακή 19 Αυγούστου μεταφέρονται οι εκδηλώσεις έναρξης των ΟινοξενείωνΎστερα από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που οδήγησαν στην αναβολή της χθεσινής έναρξης
Την Κυριακή 19 Αυγούστου μεταφέρονται οι εκδηλώσεις έναρξης των Οινοξενείων


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
ΝΔ: Αυτοί “παίζουν” για υποψήφιοι Περιφερειάρχες Δυτικής ΕλλάδαςOι πιθανοί υποψήφιοι σε Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά
ΝΔ: Αυτοί “παίζουν” για υποψήφιοι Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνία
Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝΣτις 20:00
Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΙΟΝΙΑΝ

Events
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο Τεταμένες οι σχέσεις των δύο χωρών
Ο Κολομβιανός πρόεδρος αρνείται πως είναι πίσω από την απόπειρα κατά του Μαδούρο
Αγορά
Χρηματιστήριο: Στις 710,35 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με μικρή άνοδο -ΔΕΙΤΕ αναλυτικά Οριακή άνοδος 0,36%
Χρηματιστήριο: Στις 710,35 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με μικρή άνοδο -ΔΕΙΤΕ αναλυτικά



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πάτρα: Πέθανε ενώ ήταν διακοπές - Σήμερα η κηδεία του 50χρονου Στάθη Δημόπουλου Πάτρα: Πέθανε ενώ ήταν διακοπές - Σήμερα η κηδεία του 50χρονου Στάθη Δημόπουλου
Ένα υγιέστατο κοριτσάκι απέκτησαν, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Χαλανδρίτσας Θ. Χριστόπουλος και η σύζυγός του - ΦΩΤΟ Ένα υγιέστατο κοριτσάκι απέκτησαν, ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Χαλανδρίτσας Θ. Χριστόπουλος και η σύζυγός του - ΦΩΤΟ
Αχαΐα: Έντονες βροχοπτώσεις στους Δήμους Ερυμάνθου και Καλαβρύτων Αχαΐα: Έντονες βροχοπτώσεις στους Δήμους Ερυμάνθου και Καλαβρύτων
Πάτρα: Αναστάτωση στην Φαβιέρου από σοβαρό επεισόδιο σε σπίτι Πάτρα: Αναστάτωση στην Φαβιέρου από σοβαρό επεισόδιο σε σπίτι
ΝΔ: Αυτοί “παίζουν” για υποψήφιοι Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας ΝΔ: Αυτοί “παίζουν” για υποψήφιοι Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας
Αχαΐα: Ντεραπάρισε όχημα χρηματαποστολής – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα- Κι άλλο τροχαίο στο Γομοστό Αχαΐα: Ντεραπάρισε όχημα χρηματαποστολής – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα- Κι άλλο τροχαίο στο Γομοστό
Και ξαφνικά βρέθηκε η… αγνοούμενη Πάτρα- Άλλαξε η σήμανση μετά την παρέμβαση του thebest.gr! ΦΩΤΟ Και ξαφνικά βρέθηκε η… αγνοούμενη Πάτρα- Άλλαξε η σήμανση μετά την παρέμβαση του thebest.gr! ΦΩΤΟ
Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Αυγούστου Κηδείες που θα γίνουν την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Αυγούστου
Θάνατος στα βράχια του Φιλοπάππου - Νεκρός 25χρονος, μετά από επίθεση ληστών Θάνατος στα βράχια του Φιλοπάππου - Νεκρός 25χρονος, μετά από επίθεση ληστών
Τολμηρή ΦΩΤΟ ανέβασε η Κόνι Μεταξά -ΔΕΙΤΕ την Τολμηρή ΦΩΤΟ ανέβασε η Κόνι Μεταξά -ΔΕΙΤΕ την