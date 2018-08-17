Κηδείες που θα γίνουν το Σάββατο 18 Αυγούστου

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΗ ΝΙΚ. ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 79)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 12:00 μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΓΚΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΘΩΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΑΤΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ, ΑΝΝΑ,
ΕΛΕΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων «Ο Αχρείαστος» - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πάτρα
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 3, τηλ. 6973794448.
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