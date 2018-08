“Ναυμαχίες” και πυροβολισμοί στο Αιγαίο – Αυξάνει την ένταση ο Ερντογάν

Μπορεί η κίνηση του ΓΕΕΘΑ για πάγωμα του μορατόριουμ με την Τουρκία να είχε αφορμή την συνεχιζόμενη κράτηση των δυο Ελλήνων στρατιωτικών, όμως όλα δείχνουν ότι είναι μια σειρά κινήσεων της Τουρκίας που έχουν οδηγήσει την ελληνική πλευρά σε αυξημένη επαγρύπνηση. Οι πυροβολισμοί κατά των Ελλήνων ψαράδων μοιάζει πλέον με την κορυφή του παγόβουνου. Εκτός από τα αλιευτικά των Τούρκων που φτάνουν πλέον μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα ελληνικά νησιά, υπάρχουν και οι ακταιωροί του τουρκικού Λιμενικού που κάνουν επικίνδυνες κινήσεις.

Μετά τον εμβολισμό του ελληνικού Περιπολικού τα τουρκικά σκάφη είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από την περιοχή. Τώρα φαίνεται ότι άρχισαν ξανά το “παιχνίδι” των προκλήσεων. Ντοκουμέντα που έρχονται στο φως δείχνουν ότι υπάρχουν επιθετικού τύπου κινήσεις εναντίον αλιευτικών, κινήσεις που δημιουργούν και πάλι υποψίες για πρόκληση ενός “ελεγχόμενου” ατυχήματος.

Όλα αυτά την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κάνει λόγο για ελληνικές προκλήσεις, για αύξηση της έντασης με υπαιτιότητα της Ελλάδας

«Στις δύσκολες ημέρες τους πάντα είμαστε δίπλα τους. Αλλά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο πάλι αυξάνουν την ένταση κάνουν πράγματα πολύ περίεργα, που δεν γίνονται. Όλοι μας δεν θέλουμε η ανατολική Μεσόγειος να εξελιχθεί σε μία περιοχή ειρήνης και ευημερίας;», τόνισε.

#Turkey's FM Mevlut Cavusoglu accused #Greece of escalating tension in Aegean and Mediterranean, said Greeks do bizarre things there even though Turkey always stood by Greeks in their difficult times. pic.twitter.com/CWjelYUHKZ