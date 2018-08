Πάτρα: Θα κλείσει για 10 μέρες η γκαλερί Cube, έως 25 Αυγούστου

Η Λιάνα Ζωζά και οι συνεργάτες της Cube Gallery, στην οδό Μιαούλη 39 και Μαιζώνος στην Πάτρα εύχονται καλό καλοκαίρι και μας ενημερώνουν πως η Γκαλερί Cube θα παραμείνει κλειστή από την Τρίτη 14 Αυγούστου έως και το Σάββατο 25 Αυγούστου 2018.

Να θυμίσουμε πως στον χώρο της γκαλερί ο καλοκαιρινός επίλογος για φέτος, είναι το εικαστικό project «On The Road» που είναι δανεισμένος από το μυθικό πλέον, βιβλίο του Jack Kerouac, On The Road, που εκτός από το ότι, στις μέρες μας, περιλαμβάνεται στη λίστα με τα βιβλία που θα έπρεπε σίγουρα να διαβάσει κάποιος, πριν πεθάνει, αποτελεί το απόλυτο στίγμα της Beat Generation.

H Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια του project On The Road, γράφει σχετικά: “Το On the Road, είναι το δεύτερο βιβλίο του Kerouac και αυτό που τον έκανε γνωστό στο ευρύ κοινό, όχ μόνο για τον εναλλακτικό τρόπο γραφής του, αλλά και για τον μύθο που υπάρχει γύρω από τη συγγραφή του, όπως το ότι ολοκληρώθηκε σε διάστημα τριών εβδομάδων και κάτω από την επίδραση της αμφεταμίνης μπενζεντρίνης. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση μιας και το βιβλίο ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1948 και η πρώτη του εκδοχή ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 1951 με τη μορφή ενός δακτυλογραφημένου ρολού μήκους 36 μέτρων.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Achraf Baznani, Ant Hamlyn, Radu Nastasia, Νίκος Βατόπουλος, Λιάνα Ζωζά & Δημήτρης Κάσδαγλης (Moi et Moi), Άννα Καρατζά, Βασίλης Καρακατσάνης, Χρήστος Κουτσούκης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Σοφία Κυριακού, Ανδρέας Νικολάου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Ξενοφών Παπαευθυμίου, Σοφία Παρασκευοπούλου, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βιργινία Φιλιππούση, Βούλα Φερεντίνου.

Η έκθεση ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Στη βασική φωτ. Δημήτρης Κάσδαγλης, Project AB OVO.