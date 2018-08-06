Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Αυγούστου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Αυγούστου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΓΚΟΥΛΙΟΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ
ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 54 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 19 - ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΑΓΥΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

 

Δύμης

14:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

 

Παραλίας

14:00-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ) ΤΗΛ.: 2610-520.772

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

 

Ρίου

14:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΗΛ. 2610-911.416

 

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147

 

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/08/2018 09:19

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/496057?skip_cache=yes

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