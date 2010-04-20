Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 26 Ιουλίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΣΜΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΑΜΑ – ΕΤΩΝ 61
Κηδεύεται την Πέμπτη 26-72018 και ώρα 12:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα Πατρών.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΣΙΑΜΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΑΜΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΩ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΛΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ και ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα, τηλ. 2610 324 855, 2610 324 838, 2610 362842 και Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον, τηλ. 2610 326 840-1.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΤΡΩΝΗ - (ΕΤΩΝ 88)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 26 Ιουλίου & ώρα 6:00 μ.μ στον Ιερό Ναό Εισόδια της Θεοτόκου Φαρραί Ερυμάνθου.
Η ΑΔΕΛΦΗ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΥΡΙΑΖΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ "Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ" ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
Ελ. Βενιζέλου & Όθρυος 3 – ΤΗΛ΄. 2610 336 825
Κιν. 694 971 3524 – 697 379 4448