Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Ιουλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Ιουλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 π.μ. 21:00μ.μ

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24

ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΛ. ΥΨΥΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΙΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ

ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58 - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

02:00 π.μ - πρωί

ΜΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 58 - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

21:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-911.449

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 22/07/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/494000

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