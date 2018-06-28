Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
02:00 πμ - πρωί
ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΗΛ.: 2610-911.449

 


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Τυπώθηκε: 28/06/2018 09:11

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