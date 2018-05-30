Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 30 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76

ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 86 – ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 30/05/2018 01:05

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487450

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