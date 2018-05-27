Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 27 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΓΚΟΥΛΙΟΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΝΑ

ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 54 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 68-ΣΚΑΛΕΣ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 ΤΕΡΜΑ ΙΑΣΙΟΥ (ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 57-59 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΑΤΖΑ 116 - ΠΛ. ΜΑΡΟΥΔΑ

02:00 πμ - πρωί

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 128Γ & ΚΑΝΑΡΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣΤΗΛ.: 26930 71977

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 195 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-524.600

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ)ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-932.032

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 27/05/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487439

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