Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΤΣΙΛΙΜΠΟΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 102-104 & ΕΡΜΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 16, ΦΑΝΑΡΙΑ ΟΒΡΥΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΗΤΗΛ.: 2614-001.851

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤΗΛ.: 2610-993.895

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 17/05/2018 10:01

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/486582

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