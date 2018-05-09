Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 9 Μαϊου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ

ΕΤΩΝ 67

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΦΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 09/05/2018 09:55

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485955

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