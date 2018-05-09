Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 9 Μαϊου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΤΩΝ. ΓΚΟΛΦΗ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ,ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ,ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΛΦΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΦΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΛΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΓΚΟΛΦΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΤΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΡΔΕΝΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783 e-mail: [email protected]
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]