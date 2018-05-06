Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΙΑΜΑΝΤΑ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΙΕΡΕΑΣ) & ΜΑΡΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΣΙΑΜΑΝΤΑ,
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΙΕΡΕΑΣ) ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783, e-mail: [email protected]
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ