Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΣΙΑΜΑΝΤΑ

ΕΤΩΝ 90

 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ( ΙΕΡΕΑΣ) & ΜΑΡΙΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) ΣΙΑΜΑΝΤΑ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ) & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΙΕΡΕΑΣ) ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

 

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73 (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΤΗΛ.2610.342.446, ΚΙΝ. 6974.761.782, 6974.761.783, e-mail: [email protected]

 

 

 

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/05/2018 21:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485668

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