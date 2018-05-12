Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 12 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 12 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 194 - 196

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 105 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 418-420 - ΜΑΞΙΜΟΥ

ΣΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 159

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ

ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ

02:00 πμ - πρωί

ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

21:00-πρωί

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΛΙΣΣΟΣ ΤΗΛ.: 26930 71977

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-22:30

ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΤΗΛ. 2610-526.140

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

09:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/05/2018 10:13

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485283

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