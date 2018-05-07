Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 7 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 7 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 144 - ΛΟΝΤΟΥ 76

ΜΥΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 64

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 - 12

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 418-420 - ΜΑΞΙΜΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 – 12

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-523.261

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΣΙΓΑΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 22 - ΡΙΟΤΗΛ.: 2610-990.150

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 07/05/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/485269

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