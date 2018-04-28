Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 30 Απριλίου

ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΙΡΗ
(ΕΤΩΝ 69)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:30 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΙΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.