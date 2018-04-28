Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 30 Απριλίου

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 30 Απριλίου Κηδείες
 

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΙΡΗ

(ΕΤΩΝ 69)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 4:30 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΥΡΑΝΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΙΡΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ         ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών - Κηδειών - Μνημοσύνων – Πάτρα, Ο ΑΧΡΕΙΑΣΤΟΣ - ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκωματά, Πάτρα.

 

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/04/2018 15:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484823

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