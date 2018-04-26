Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 29 Απριλίου 2018

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ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ


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Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 29 Απριλίου 2018 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 29-4-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ  ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ,ΠΑΠΠΟΥ & ΑΔΕΛΦΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠ. ΜΑΡΚΕΤΟY

ΕΤΩΝ 90

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΟΣ & ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,

ΑΚΡΙΒΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΕΤΟΥ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΜΑΡΚΕΤΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χηρα ΠΑΝ. ΜΑΡΚΕΤΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 29-4-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟY

ΔΗΜΗΤΡΙΟY ΚΩΝ. ΚΑΤΣΙΑΜΕΤΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΟY Ι.Ν ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ

ΕΤΩΝ 77

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΑΜΕΤΗ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 29-4-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡ. ΒΕΛΑΪΤΗ

ΕΤΩΝ 63

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΑΪΤΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΕΛΑΪΤΗ

 

 

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ : ΣΩΤΗΡΙΑ ΧΗΡΑ ΞΕΝΟΦ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΛΑΪΤΗ,

ΚΑΛΛΙΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ,

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ

 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/04/2018 11:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/484518

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