Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 Απριλίου

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 17-4-2018 & ώρα 4μ.μ. από τον Ιερό Ναό Άγιας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Χαλανδρίτσας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ,
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
‘‘ΣΑΜΙΩΤΗ’’
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.6944 320.495
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