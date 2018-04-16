Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17 Απριλίου

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 77

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη  17-4-2018 & ώρα 4μ.μ. από τον Ιερό Ναό Άγιας Φωτεινής Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Χαλανδρίτσας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ,

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

‘‘ΣΑΜΙΩΤΗ’’

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.6944 320.495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ.:2610 455.151

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/04/2018 18:07

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/483349

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