Πάτρα: Έρχεται στο act η Χρύσα Κατσαρίνη με το «Ό,τι πολυτιμότερο έχω»

«Ό,τι πολυτιμότερο έχω», τιτλοφορείται η πρωτότυπη stand-up comedy που θα έρθει να παρουσιάσει στην Πάτρα, στο act, στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στις 22 Απριλίου 2018, η Χρύσας Κατσαρίνη, η οποία είναι γνωστή στο κοινό μέσα και από την απολαυστική συμμετοχή της στο πάνελ της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Star, «Στην φωλιά των κου κου».

Το «Ό,τι πολυτιμότερο έχω», είναι η πρώτη σόλο stand-up comedy παράσταση της.

Είναι το συνονθύλευμα εμπειριών της Χρύσας από τα τελευταία 6 χρόνια στον χώρο της κωμωδίας, συνυφασμένο με ιστορίες και παρατηρήσεις από την προσωπική της ζωή.

Από την Καβάλα που μεγάλωσε, μέχρι το 2017 στα Πατήσια. (Ίσως δεν θα έπρεπε να γράψουμε την κανονική περιοχή που μένει…)

οκ ……μέχρι το 2017 στην Γλυφάδα!

Μια παράσταση που θα συνδέσει μαγικά έναν ευγενικό κλέφτη που έχει φτιαγμένο αμάξι, μια Ελληνίδα μάνα που βρίζει κατά λάθος στα αγγλικά και ένα σπανακόρυζο, το οποίο θέλησε να γίνει space cake, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Και ίσως να διαπιστώσουμε τελικά, πως όλες αυτές οι ιστορίες, δεν συμβαίνουν μόνο σε εκείνη.

Την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 στις 18.00 στο θέατρο act (σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα).

Προπώληση 8 € (έως και 21/4)

Είσοδος 10€.

Για περισσότερες πληροφορίες – κρατήσεις στα τηλ. 2610272037 – 6936122263.

Η Χρύσα Κατσαρίνη έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Καβάλα, σπούδασε στην Θεσσαλονίκη και τώρα ζει στην Αθήνα. Ξεκίνησε την πορεία της στο stand-up comedy το 2012 στην Θεσσαλονίκη. Μετακόμισε στην Αθήνα και συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το Comedy lab, με το οποίο έχει κάνει 3 ιντερνετικές εκπομπές.

Πολύ γρήγορα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της Αθηναϊκής κωμικής σκηνής, συμμετέχοντας σε μεγάλες παραστάσεις όπως την φιλανθρωπική εκδήλωση «Stand up for U» για την Unicef στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και την παράσταση «Comedy Lab All Stars» στο θέατρο Βεάκειο. Έχει λάβει μέρος στο 1ο και 2ο φεστιβάλ κωμωδίας του θεάτρου Άβατον, στο φεστιβάλ Κωμωδίας της Ξάνθης και στο Comedy Fiesta του Gazi Comedy Club. Η Χρύσα πλέον έχει στο ενεργητικό της επιτυχημένες παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα (με εξαίρεση μια παράσταση στα Γρεβενά, στην οποία ήρθαν συγγενείς της και έγινε άβολο), εμφανίσεις σε comedy club τoυ εξωτερικού (Αγγλιά και Ιρλανδία) και είναι σταθερό μέλος του Gazi Comedy Club από το 2014.

*Το «Ό,τι πολυτιμότερο έχω» είναι η 1η της σόλο παράσταση stand-up. Συνεργάζεται με την εκπομπή «Στη Φωλιά των Κου Κου» της Κατερίνας Καραβάτου και του Κρατερού Κατσούλη.

