Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 29 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 312 - ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛ/ΛΟΣ (ΣΤΟΑ)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 38-40 - ΖΑΪΜΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)

ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 140 (ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΙΑ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΛΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 - ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

02:00 πμ - πρωί

ΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΡΙΧΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22055

21:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΑΛΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 5-ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΜΟΥΡΤΑ)ΤΗΛ.: 2610-520.772

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 29/04/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481948

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