Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Απριλίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 22 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)

ΖΕΡΔΕΛΗ ΕΥΑ

ΕΡΜΟΥ & ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 116 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ

ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ Υπεύθ. Φαρμακοποιός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 140 (ΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΙΑ)

02:00 πμ - πρωί

ΜΠΛΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ Υπεύθ. Φαρμακοποιός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 22/04/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481918

thebest.gr © 2018

Life&the City
Ξεχάστε το Χ στις οθόνες σας- ΔΕΙΤΕ τις νέες προτάσεις του ΕΣΡ για την σήμανση των εκπομπών Αλλάζουν τα σύμβολα
Ξεχάστε το Χ στις οθόνες σας- ΔΕΙΤΕ τις νέες προτάσεις του ΕΣΡ για την σήμανση των εκπομπών
Αθλητισμός
Για την 5η θέση οι νέοι του ΝΟΠ, για την 7η η ΝΕΠΠανελλήνιο πρωτάθλημα πόλο
Για την 5η θέση οι νέοι του ΝΟΠ, για την 7η η ΝΕΠ
Culture
Πάτρα: Τη Δευτέρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη μιλά ο Λάμπρος Σ. ΒρεττόςΜε θέμα: “Σώμα και ψυχή”
Πάτρα: Τη Δευτέρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη μιλά ο Λάμπρος Σ. Βρεττός


Φαρμακεία
Πολιτική
"Δεν θέλουμε άλλες εντάσεις", το μήνυμα του... φιλειρηνιστή Ερντογάν προς την Ελλάδα «Θα συνεχίσουμε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης»
"Δεν θέλουμε άλλες εντάσεις", το μήνυμα του... φιλειρηνιστή Ερντογάν προς την Ελλάδα
Κοινωνία
Πρωτοποριακό κλείδωμα αυτοκινήτου έρχεται από τη ΝαύπακτοΔείτε με ποιον τρόπο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου το έχει ασφαλίσει
Πρωτοποριακό κλείδωμα αυτοκινήτου έρχεται από τη Ναύπακτο

Αγορά
Έρευνα: Μειώθηκαν οριακά τα νέα "λουκέτα" στην Πάτρα - Οι δρόμοι με ρεκόρ κλειστών καταστημάτωνΤι κατέγραψε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
Έρευνα: Μειώθηκαν οριακά τα νέα "λουκέτα" στην Πάτρα - Οι δρόμοι με ρεκόρ κλειστών καταστημάτων



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραγωδία στο Σκάλωμα Φωκίδας - Νεκροί δύο Πατρινοί, ο πιλότος Τάσος Σταματάκης και ο επιχειρηματίας Δημοσθένης Σεραφειμίδης- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Τραγωδία στο Σκάλωμα Φωκίδας - Νεκροί δύο Πατρινοί, ο πιλότος Τάσος Σταματάκης και ο επιχειρηματίας Δημοσθένης Σεραφειμίδης- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Τέσσερα παιδιά αφήνει πίσω του ο 30χρονος που εντοπίστηκε νεκρός χθες στο σπίτι του στην Πάτρα Τέσσερα παιδιά αφήνει πίσω του ο 30χρονος που εντοπίστηκε νεκρός χθες στο σπίτι του στην Πάτρα
Πέρασε τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου χωρίς να πληρώσει- Η αστυνομία αναζητά τα στοιχεία του Πέρασε τα διόδια της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου χωρίς να πληρώσει- Η αστυνομία αναζητά τα στοιχεία του
"Συναγερμός" στο Άργος για την εξαφάνιση του 32χρονου Θάνου Ακρίβου από τη Ναύπακτο - Βρέθηκαν τα ρούχα του "Συναγερμός" στο Άργος για την εξαφάνιση του 32χρονου Θάνου Ακρίβου από τη Ναύπακτο - Βρέθηκαν τα ρούχα του
Οφειλή 2.500 ευρώ στη ΔΕΗ φέρνει… το απόλυτο σκοτάδι για τον Άγγελο Οφειλή 2.500 ευρώ στη ΔΕΗ φέρνει… το απόλυτο σκοτάδι για τον Άγγελο
Αγωνία για τον 32χρονο Γιώργο Στεργιόπουλο- Έχει εξαφανιστεί Αγωνία για τον 32χρονο Γιώργο Στεργιόπουλο- Έχει εξαφανιστεί
Θλίψη για τον 16χρονο που έχασε τη ζωή του για μία selfie- Μεσίστια η σημαία στο σχολείο του, στον Πειραιά -ΒΙΝΤΕΟ Θλίψη για τον 16χρονο που έχασε τη ζωή του για μία selfie- Μεσίστια η σημαία στο σχολείο του, στον Πειραιά -ΒΙΝΤΕΟ
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Απριλίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 23 Απριλίου
Γιατί παραμένει κλειστό το καφέ στη Μαρίνα της Πάτρας, ενώ υπάρχει ενοικιαστής; Γιατί παραμένει κλειστό το καφέ στη Μαρίνα της Πάτρας, ενώ υπάρχει ενοικιαστής;
Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος μέρα μεσημέρι στο κέντρο – Προκάλεσε τροχαίο Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος μέρα μεσημέρι στο κέντρο – Προκάλεσε τροχαίο