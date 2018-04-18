Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Απριλίου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ - ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΩΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 239

ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64-ΚΑΘΕΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 – ΠΛ. ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ

02:00 πμ - πρωί

ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 – ΠΛ. ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 2610-526.140

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 18/04/2018 10:06

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481763

thebest.gr © 2018

Life&the City
Οι νεραντζιές των πεζοδρομίων της Πάτρας, αναδύουν το άρωμα της Άνοιξης - ΦΩΤΟΔείτε τις εικόνες
Οι νεραντζιές των πεζοδρομίων της Πάτρας, αναδύουν το άρωμα της Άνοιξης - ΦΩΤΟ
Αθλητισμός
twitter.com/euroleagueΟι «πράσινοι» συνέτριψαν τη Ρεάλ με 95-67 στο ΟΑΚΑ
Ευρωλίγκα: Έκανε το 1-0 απέναντι στη Ρεάλ ο εντυπωσιακός Παναθηναϊκός
Culture
Στην Ιωάννα Κολλιοπούλου το θεατρικό βραβείο Μελίνα ΜερκούρηΓια την ερμηνεία της στην παράσταση «Στέλλα Κοιμήσου»
Στην Ιωάννα Κολλιοπούλου το θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη


Φαρμακεία
Πολιτική
Γραφεία πληροφοριών σε λιμάνια Πάτρας, Κατακόλου κι αεροδρόμια Αράξου και ΑκτίουΜε απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Γραφεία πληροφοριών σε λιμάνια Πάτρας, Κατακόλου κι αεροδρόμια Αράξου και Ακτίου
Κοινωνία
27 χρόνια από τη φονική έκρηξη στην οδό Βότση - Αύριο το ετήσιο μνημόσυνοΒότση και Όθωνος Αμαλίας
27 χρόνια από τη φονική έκρηξη στην οδό Βότση - Αύριο το ετήσιο μνημόσυνο

Αγορά
Σε δημοπρασία το ακίνητο της Αχαϊκής στο Γλαύκο - Μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες κι επαγγελματίες Αυτό το ακίνητο ποιος θα το πάρει;
Σε δημοπρασία το ακίνητο της Αχαϊκής στο Γλαύκο - Μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες κι επαγγελματίες



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

"Ένας από τους δύο δεν θα ζει αύριο, διάλεξε"- Επεισόδιο ανάμεσα σε μάνα και γιο στην Πάτρα - Με αίματα στο πρόσωπο η γυναίκα... ΦΩΤΟ "Ένας από τους δύο δεν θα ζει αύριο, διάλεξε"- Επεισόδιο ανάμεσα σε μάνα και γιο στην Πάτρα - Με αίματα στο πρόσωπο η γυναίκα... ΦΩΤΟ
Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Ιατρικής και πρώην αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Καλπαξής Έφυγε από τη ζωή ο καθηγητής Ιατρικής και πρώην αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Καλπαξής
Πάτρα: Τα αδέλφια Μούρτζη από τα Σύνορα πέθαναν με μια μέρα διαφορά και κηδεύτηκαν μαζί Πάτρα: Τα αδέλφια Μούρτζη από τα Σύνορα πέθαναν με μια μέρα διαφορά και κηδεύτηκαν μαζί
Δυο μήνες αφαίρεση διπλώματος και άδειας για οδήγηση χωρίς ζώνη ή κράνος- Της κακομοίρας στην Τροχαία Πατρών από διαμαρτυρόμενους... Δυο μήνες αφαίρεση διπλώματος και άδειας για οδήγηση χωρίς ζώνη ή κράνος- Της κακομοίρας στην Τροχαία Πατρών από διαμαρτυρόμενους...
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018
Λες και ήταν ... χθες - Η Πάτρα του 1930 "ολοζώντανη" μπροστά στα μάτια σας! Λες και ήταν ... χθες - Η Πάτρα του 1930 "ολοζώντανη" μπροστά στα μάτια σας!
Ο αρχιτέκτονας που αναστήλωσε με δικά του έξοδα το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας και δεν τιμήθηκε ούτε με ένα...σοκάκι στο όνομά του... Ο αρχιτέκτονας που αναστήλωσε με δικά του έξοδα το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας και δεν τιμήθηκε ούτε με ένα...σοκάκι στο όνομά του...
Πάτρα: Ο 19χρονος πυγμάχος που αγωνίστηκε με τον 3χρονο γιο του Πάτρα: Ο 19χρονος πυγμάχος που αγωνίστηκε με τον 3χρονο γιο του
Ο πυγμάχος από την Πάτρα που διαπρέπει στη Σουηδία Ο πυγμάχος από την Πάτρα που διαπρέπει στη Σουηδία
Πένθος στον Προμηθέα-Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Τάσου Χρυσανθόπουλου Πένθος στον Προμηθέα-Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του Τάσου Χρυσανθόπουλου