Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 18 Απριλίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ - ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΩΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΤΖΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ 239
ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64-ΚΑΘΕΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 – ΠΛ. ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 270 - ΒΟΤΣΗ
02:00 πμ - πρωί
ΝΤΥΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 – ΠΛ. ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΑΞΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23983
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 2610-526.140
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 82-ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610-525.313
ΡΙΟΥ
14:00-22:30
ΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255