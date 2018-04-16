Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Απριλίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπεύθυνος Φαρμακοποιός
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 52 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 3
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 172 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ
ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
02:00 πμ - πρωί
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-526.096
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283
ΡΙΟΥ
14:00-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419
ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255