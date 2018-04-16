Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπεύθυνος Φαρμακοποιός

ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 52 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 3

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 92 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 172 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ

ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΟΤΑΡΑ 56 ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

02:00 πμ - πρωί

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑΤΗΛ.: 2610-526.096

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2610-521.283

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419

ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/04/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481760

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