Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 1η Απριλίου

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ΚΗΔΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ

ΕΤΩΝ 64

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-4-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΩ ΣΤΡΑΤΙΚΗ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΑΠΟΣΤ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ,

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΖΩΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΙΟΥΛΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΑΓΓΕΛΙΚΗ  (χήρα) ΕΥΣΤ. ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή  1-4-2018 & ώρα 12  μεσ.  από τον  Ιερό  Ναό  Αγίας Ελεούσης εις Αγία Ελεούσα Δ. Ερυμάνθου.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ» 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX:2610450.732, ΚΙΝ.:6944 320.495 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ.:455.151.

 


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 31/03/2018 16:30

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481591

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