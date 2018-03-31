Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 1η Απριλίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 64
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-4-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΡΙΛΙΑΣ Δ.ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ :ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΒΑΣΩ ΣΤΡΑΤΙΚΗ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ χηρα ΑΠΟΣΤ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ,
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ,ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΕΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΙΩΤΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΖΩΗ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,ΙΟΥΛΙΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
e-mail: [email protected]
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΕΥΣΤ. ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 1-4-2018 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσης εις Αγία Ελεούσα Δ. Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83 ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΗΛ.:2610 454.184, FAX:2610450.732, ΚΙΝ.:6944 320.495
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ, ΤΗΛ.:455.151.