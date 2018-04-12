Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 12 Απριλίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 12 Απριλίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ

02:00 πμ - πρωί

ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 57 ΤΕΡΨΙΘΕΑ Μ. ΑΓΥΙΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΛΑΟΥΣ 7 ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΟΜΒΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥΤΗΛ.: 2610-520.046

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 87 (ΤΣΑΟΥΣΗ)ΤΗΛ.: 2610 527.236

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΓΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΘΗΝΩΝ 47 - ΡΙΟ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ)ΤΗΛ. 2610-911.416

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 12/04/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/481466

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